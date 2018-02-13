Слух: съёмки спин-оффа про «Оби-Вана» начнутся в 2019 году

Слух: съёмки спин-оффа про «Оби-Вана» начнутся в 2019 году

В августе 2017 года издание The Hollywood Reporter с ссылкой на свои источники сообщало, что Disney готовят сольный фильм про Оби-Вана Кеноби, одного из ключевых персонажей космической саги. После тех новостей никаких подробностей о грядущей картине мы так и не слышали, однако небольшому издание Belfast Telegraph удалось узнать кое-что интересное. По всей видимости, фильм начнут снимать в павильонах Белфаста в 2019 году.

Журналисты выяснили, что на студию в Белфасте приезжали представители съёмочной группы и сам Джордж Лукас, создатель саги. Они оценили павильоны и остались ими довольны — особенно Лукас. Работник студии так прокомментировал визит:

Нам сказали, что в 2019 здесь начнут снимать «Звёздные войны».

Напомним, что прошлым летом THR называло режиссёра сольного фильма про Оби-Вана — им может стать Стивен Долдри. Это необычный выбор, учитывая, что Долдри известен не фантастикой или боевиками, а жизненными драмами: «Жутко громко и запредельно близко», «Свалка», «Чтец», «Билли Эллиотт» (за две последние Стивен номинировался на «Оскар»). Неизвестно, чем закончились переговоры постановщика и студии.

Сейчас в павильонах Белфаста снимается финальный сезон «Игры престолов», который выйдет ориентировочно весной 2019 года.

Впрочем, информация может оказаться «вбросом» от небольшого издания. Например, зачем приезжать Лукасу, если он больше не снимает фильмы и не имеет отношения к производству вообще?