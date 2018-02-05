Disney опубликовали первый полноценный тизер картины «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории». Это второй спин-офф космический саги, и он расскажет о молодости самого знаменитого контрабандиста в галактике. Смотрим!

Дубляж:

В фильме обещают показать много интересного из прошлого Хана Соло. Мы узнаем, как он пытался учиться в имперской академии, как познакомился с Лэндо Калриссианом и Чубаккой, как впервые ступил на борт Тысячелетного Сокола и как стал тем прожжённым контрабандистом, которого мы увидели в «Новой надежде».

Вот здесь мы рассказывали обо всех последних новостях: небольшие спойлеры по игрушкам LEGO, три известные планеты и тому подобное.

В российский прокат картина выходит 24 мая.