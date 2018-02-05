В ночь с 4 на 5 февраля в США прошёл Суперкубок (или Супербоул) — финальная игра за звание чемпиона в американской НФЛ. Во время трансляции телеканалы и кинокомпании показали тизеры и трейлеры к самым ожидаемым премьерам года. Нас удивил не только первый ролик картины про молодого Хана Соло, но и новый фильм из серии «Кловерфилд», который… уже вышел на Netflix!

«Соло: Звездные войны. Истории»

Когда? 24 мая

«Соло: Звездные войны. Истории» — это второй спин-офф космической саги, который расскажет о молодости знаменитого контрабандиста. Мы увидим первые задания, службу на Империю, работу с наставником и знакомство с Чубаккой и Лэндо Калриссианом. Здесь мы собрали все известные подробности о фильме, включая и детали скандала о пересъёмках.

«Мстители 3: Война бесконечности»

Когда? 3 мая

Новая часть «Мстителей» станет кульминацией всей Киновселенной Marvel. Грандиозная битва с Таносом начнётся в третьем фильме, а завершится лишь в четвёртой части, которая выйдет в 2019 году. Ждём эпического экшена, полюбившихся героев и несколько внезапных смертей.

«Мир Юрского периода: Павшее королевство»

Когда? 7 июня

Перезапуск «Мира Юрского периода» собрал внушительную кассу, и продолжение было лишь вопросом времени. Во второй части героям предстоит спасать динозавров с острова, на котором произошло извержение вулкана. Режиссером выступает Хуан Антонио Байона («Голос монстра»). Кроме этого, в фильм, помимо актеров из прошлого фильма, заглянет сам Джефф Голдблюм.

«Парадокс Кловерфилда»

Когда? Уже вышел.

«Парадокс Кловерфилда» (или «Частица Бога») — загадочный научно-фантастический фильм, который входит во вселенную «Кловерфилд» вместе с боевиком «Монстро» и триллером «Кловерфилд, 10». О картине почти ничего неизвестно: мы лишь знаем, что её действие развернётся на некоей космической станции, и в ходе научного эксперимента что-то пойдёт не так. Слухи, что Netflix выкупил права на показ картины, оказались правдой.

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«Мир Дикого Запада»

Когда? 22 апреля

Научно-фантастический сериал-головоломка от HBO возвращается! Всё такой же невероятно красивый и антуражный, он расскажет новую главу о восстании разумных андроидов. Ждём новых сюжетных поворотов, загадок и пасхалок. Правда, без блистательной актёрской игры Энтони Хопкинса «Мир Дикого Запада» может потерять толику своего шарма.

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«Тихое место»

Когда? 5 апреля

Сверхъестественный фильм ужасов, который с первых кадров подкупает работой со звуком. Небольшая семья живёт в пугающем доме, и вместе с ними обитают загадочные и опасные твари. Они реагируют на громкие звуки, и потому жизненно важно вести себя как можно тише. Но это трудно объяснить маленьким детям…

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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