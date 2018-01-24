В апреле 2018 года в прокат должен выйти один из самых ожидаемых научно-фантастических фильмов года — «Частица Бога». До премьеры картины осталось всего три месяца, но мы о ней почти ничего не знаем. Известно, что «Частица Бога» входит во вселенную «Кловерфилд» вместе с картинами «Монстро» и «Кловерфилд, 10». Вокруг фильма витает множество слухов, и согласно недавним, картина вообще не выйдет в широкий прокат, а появится сразу на сервисе Netflix. Об этом со ссылками на свои источники сообщает портал Collider.

Издание сообщает, что Netflix провёл переговоры с кинокомпанией Paramount, чтобы выкупить права на показ картины. Якобы сейчас переговоры завершены и в скором времени в студии примут окончательное решение. Если Paramount согласится продать права на показ картины Netflix, то это будет уже второй раз, когда сервис «прибирает к рукам» премьеру фантастического фильма. Ранее мы писали, что продюсерам «Аннигиляции» пришлось заключить сделку с Netflix, чтобы спасти фильм от принудительного монтажа и дополнительных съёмок. Согласно условиям, «Аннигиляция» появится на Netflix спустя 17 дней после выхода в прокат. Правда, и прокат будет ограниченным — например, известно, что в России фильм не покажут.

Напомним сюжет «Частицы Бога»: учёные на орбитальной станции проводят опыты, пытаясь открыть так называемые «частицы Бога» и разгадать тайну зарождения жизни (в реальной науке эти вещи не связаны, воспринимайте это как условность). Как всегда, эксперимент выходит из-под контроля и оборачивается катастрофой мирового масштаба. Фильм снял Джулиус Она («Девушка в беде»), а главные роли сыграли Дэниэль Брюль, Элизабет Дебики и Гугу Мбата-Роу.

У фильма даже началась маркетинговая компания — причём достаточно странная. Недавно в Сети запустился сайт компании Tagruato, которая ранее появлялась в фильмах. Это японская горнодобывающая компания с нефтяными платформами в Атлантическом, Тихоокеанском, Арктическом и Индийском океанах.

Оба фильма входят в наш список ожиданий Фильмы 2018, которые мы ждём: фантастика и фэнтези В этой части ожиданий нет ни одного супергероя! Зато есть киберпанк, стимпанк, новая работа Дель Торо и фильм, выражающий всю суть 2010-х.