2018 год заставит каждого раскошелиться на поход в кинотеатр. Если вы фанат «Гарри Поттера» или «Звёздных войн» — ваша любимая вселенная ждёт вас. Если вы поклонник умной независимой фантастики — по вашу душу пришли Гарленд, Джонс и Дель Торо. И уж точно никто не может пропустить новый фильм Спилберга по одной из главных книг последних лет. А ещё 2018-й — это год, когда число супергеройских фильмов достигло почти десятка. Поэтому не удивляйтесь: в этом списке их нет. Не потому, что мы их не любим, наоборот: они заслужили свой, отдельный список. Следите за обновлениями!

10. Тихоокеанский рубеж 2: Восстание

Когда? 22 марта

Что? Фантастический боевик

О чём? О гигантских монстрах-кайдзю, напавших на Землю из другого измерения, о гигантских роботах, которые защищают от них мир, и о людях (обычного размера), которые этих роботов пилотируют. Разгромленные в прошлом фильме кайдзю возвращаются через 10 лет. Бить их будут сын генерала Пентекоста Джейк, героиня первой части Мако Мори и ряд новых персонажей.

Чего ждём? Зрелища — грамотно снятого аттракциона с множеством необычных чудовищ. К сожалению, сиквел потерял большую часть команды, которая создавала оригинал. Не будет ни композитора Рамина Джавади, ни Рона Перлмана, ни даже Чарли Ханнема — новую главную роль играет Джон Бойега, он же Финн из «Звёздных войн». И даже Гильермо Дель Торо уступил режиссёрское кресло Стивену Денайту, продюсеру сериала «Сорвиголова» (нет худа без добра: новый фильм Дель Торо дальше по списку). Возможно, пришедшая на смену команда справится, но перестановки резко снижают наши ожидания.

9. Кловерфилд: Частица Бога

Когда? 1 февраля (мировая премьера)

Что? Научно-фантастические ужасы

О чём? Предыстория «Монстро» и «Кловерфилда, 10». Учёные на орбитальной станции проводят опыты, пытаясь открыть так называемые «частицы Бога» и разгадать тайну зарождения жизни (в реальной науке эти вещи не связаны, воспринимайте это как условность). Как всегда, эксперимент выходит из-под контроля и оборачивается катастрофой мирового масштаба.

Чего ждём? Честно говоря, чего угодно — нет ни кадров, ни трейлера. Да и «Кловерфилд» — очень условная франшиза, объединяющая самые разные фильмы. Первый был «найденной плёнкой», второй — камерным триллером, третий, видимо, будет космическим хоррором в духе «Живого». Все они изначально не были связаны — пока продюсер Джей Джей Абрамс не убедил авторов соединить сценарии общей мифологией. И это, на самом деле, хорошая идея: проект «Кловерфилд» помогает привлечь внимание к фильмам молодых режиссёров (на сей раз это некий Джулиус Она).

8. Аннигиляция

Когда? 8 марта

Что? Научная фантастика, постапокалипсис. Экранизация романа Джеффа Вандермеера.

О чём? На Земле появилась загадочная зона Икс, где происходят невероятные аномалии. Учёные, которые пытались её исследовать, погибли или сошли с ума. Героиня Натали Портман — биолог и глава новой экспедиции в зону Икс. Она хочет разгадать тайны аномалий и узнать, что случилось с её мужем, погибшим в предыдущей экспедиции.

Чего ждём? Кино «не для всех». Сложную для восприятия фантастическую драму с запутанным сюжетом, загадочной атмосферой и сюрреалистическим визуальным рядом. Картину хорошего режиссёра и сценариста Алекса Гарленда, который снял «Из машины» и написал сценарии к фильмам «Пекло» и «Двадцать восемь дней спустя». А ещё — замену сорвавшейся экранизации «Пикника на обочине». Завязкой «Аннигиляция», как вы наверняка заметили, напоминает повесть Стругацких. Но это не копия — дальше две истории сильно разойдутся.

Из всех фильмов в этом спике «Аннигиляции» будет труднее всего окупиться — говорят, фильм настолько сложен для восприятия массовым зрителем, что даже сами создатели заранее уверены в его кассовом провале.

7. Алита: Боевой ангел

Когда? 19 июля

Что? Киберпанк-антиутопия. Экранизация манги «Сны оружия» и ремейк аниме «Боевой ангел Алита»

О чём? О мрачном будущем, похожем на мир фильма «Элизиум». Богачи живут в летающем городе, а бедняки побираются на свалке под ним. Девушку-робота Алиту выбросили на свалку, но добрый доктор её нашёл и отремонтировал. Алита не помнит ничего, кроме приёмов рукопашного боя, поэтому становится охотницей за бандитами и играет в моторбол — опасный вид спорта.

Чего ждём? Лёгкий киберпанковский боевик с очень необычно выглядящей главной героиней: внешность актрисы Розы Салазар доработали с помощью графики. Так что Алита выглядит действительно как андроид или анимешный персонаж среди обычных людей. Смотрится это почти жутко — девушка на грани попадания в «зловещую долину» — зато очень оригинально.

«Алиту» давно хотел экранизировать Джеймс Кэмерон, но сейчас он занят — штампует сиквелы «Аватара». Поэтому он поручил фильм Роберту Родригесу, а сам стал продюсером. После «Призрака в доспехах» мы не очень верим в голливудские адаптации аниме, но тут шансы на успех выше. Фильму легче выдержать сравнение, ведь «Алита» не культовый шедевр вроде «Призрака» Осии. Да и создатель не какой-нибудь режиссёр «Белоснежки», а Родригес, на счету у которого шикарный «Город грехов».

6. Хроники хищных городов

Когда? 14 декабря

Что? Стимпанк/постапокалипсис, экранизация книжной серии Филипа Рива «Смертные машины».

О чём? О ходячих городах, которые бегают по пустошам и пожирают друг друга. В буквальном смысле: каждый город теперь это бронемашина, которой для выживания надо разорвать соседа на запчасти. Главные герои пытаются попасть на борт Лондона-на-колёсах.

Чего ждём? Новый проект Питера Джексона, который продюсирует этот фильм и написал сценарий вместе со своими постоянными соавторшами Фрэн Уолш и Филиппой Бойенс. К сожалению, Пиджей не взялся ещё и сам снимать «Хроники хищных городов», иначе этот фильм попал бы в первую тройку самых ожидаемых. Вместо него в режиссёрском кресле сидит дебютант Кристиан Риверс, мастер по спецэффектам, который работал с Джексоном на съёмках «Властелина колец», «Кинг-Конга» и «Хоббита» и командовал второй съёмочной группой «Пита и его дракона». Резюме внушительное, но мы пока не знаем, чего от него ждать.

Тем не менее, актёрский состав внушительный — Хьюго Уивинг, Стивен Лэнг, и даже в главной роли юноши Тома небезызвестный Роберт Шиэн («Отбросы»). Трейлер смотрится неплохо и выдаёт влияние «Дороги ярости». Да и вообще, кино, хотя бы граничащее со стимпанком, снимают очень редко. Так что пропускать «Хроники хищных городов» нельзя.

5. Немой

Когда? 2018, точная дата не объявлена

Что? Киберпанк, неонуарный детектив

О чём? О Берлине недалёкого будущего, наводнённом мигрантами. Немой бармен Лео Бейлер ищет свою невесту Наадиру — она пропала в подземной части города, где властвует мафия. Два плутоватых американских хирурга служат ему проводниками в криминальном мире.

Чего ждём? Возвращения Дункана Джонса домой, к научной фантастике и среднебюджетному инди-кино, после не очень удачной попытки покорить большой Голливуд «Варкрафтом». По словам режиссёра, «Немой» — идейное продолжение его первого фильма, «Луна 2112», а своим стилистическим ориентиром Дункан называет «Бегущего по лезвию». Главную роль исполняет двухметровый Тарзан — Александр Скасгаард, едва узнаваемый в роли инвалида-очкарика.

К сожалению, картина, возможно, вообще не выйдет в широкий прокат. Это телефильм, или, если угодно, интернет-фильм, снятый для сервиса Netflix.

4. Форма воды

Когда? 18 января

Что? Фэнтези-мелодрама, фильм о монстрах.

О чём? О секретной правительственной базе, где в баке с водой держат удивительное подводное существо, похожее на «глубоководного» из книг Лавкрафта. Немой уборщице удаётся найти с ним общий язык, и между ними, вопреки различиям, возникает роман.

Чего ждём? Новый фильм мрачного сказочника Гильермо Дель Торо. Мексиканец всегда обожал диковинных тварей, а на сей раз буквально снял кино про любовь к монстру. Как всегда у Дель Торо, настоящими злодеями оказываются не чудища, а алчные и жестокие люди, желающие нажиться на чуде. Главную роль играет его любимый мим Даг Джонс. Он же играл Фавна и Бледного Человека в «Лабиринте Фавна» и, что интересно, Эйба Сапиена в «Хеллбоях» — так что «Форму воды» можно считать неофициальной предысторией этого персонажа.

На Западе фильм уже вышел, но только на фестивалях. Неожиданно для всех «Форма воды» вызвала восторг у критиков и получила гран-при Венецианского кинофестиваля. Такие награды почти никогда не дают фантастике — насколько же хорош фильм, если жюри отступило от традиций? Неужели Дель Торо повторил успех «Лабиринта Фавна»? Скоро увидим.

3. Соло: Звёздные войны: Истории

Когда? 24 мая

Что? Космическая опера, спин-офф «Звёздных войн»

О чём? О юности Хана Соло, когда он был ещё не повстанцем и женихом принцессы Леи, а лихим контрабандистом. Мы увидим, как Хан познакомился с Чубаккой, получил «Тысячелетний сокол» и поставил знаменитый рекорд скорости.

Чего ждём? «Светлячка» в декорациях «Звёздных войн» и Соло как обаятельного жулика, который плюёт на закон. Конечно, Харрисон Форд не смог сыграть молодого Хана, но заменивший его Олден Эренрайк в меру похож на оригинал.

В процессе съёмок«Соло» поменял режиссёра. Изначально его снимали авторы «Лего. Фильма» Лорд и Миллер, но студия решила, что они слишком скатываются в комедию, и поручила пересъёмки опытному Рону Ховарду. Но, как мы уже знаем, пересъёмки — это не приговор, иногда они спасают фильм. Шикарный финал «Изгоя-один» тоже был доснят в последний момент. Если Ховард добавит серьёзности, это хорошо. Всё-таки Хан Соло не Дэдпул, ему нужны не только шуточки, но и драма.

2. Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда

Когда? 15 ноября

Что? Городское фэнтези, спин-офф «Гарри Поттера»

О чём? О незримом мире волшебников, где бушует мятеж Геллерта Грин-де-Вальда — злого мага, который мечтает подчинить мир немагов. Некогда он был близким, очень близким другом профессора Альбуса Дамблдора. Но когда Грин-де-Вальд стал террористом, их пути разошлись, и снова герои встретятся как раз в фильме.

Чего ждём? Главное фэнтези года. Первые «Фантастические твари» стали удачным дополнением к серии про Гарри Поттера. Во второй части ожидается больше сражений, драмы и важных событий из истории поттеровской вселенной. Молодого Дамблдора играет Джуд Лоу, а Грин-де-Вальда — Джонни Депп, и это должен быть мощный актёрский дуэт. Кроме них, в фильме появятся все главные герои первой части, в том числе чудаковатый маг-зоолог Ньют Саламандер. А ещё нам обещают магический Париж, волшебный цирк и много новых фантастических тварей, страшных и смешных.

1. Первому игроку приготовиться

Когда? 2 марта

Что? Киберпанк-сказка. Экранизация одноимённого романа Эрнеста Клайна.

О чём? Паренёк Уэйд живёт в недалёком будущем и целыми днями играет в виртуальной реальности под названием «Оазис». Создатель этой игры умер и завещал свой мир тому из игроков, кто пройдёт его испытания и разгадает загадки. А для этого нужно быть прошаренным гиком и наизусть знать фантастическое кино и старые игры. Уэйд и его соперники начинают гонку через мир, полный пасхалок и образов из «Назад в будущее», «Черепашек-ниндзя», «Трона», «Дюка Нюкема» и десятков других франшиз.

Чего ждём? Фильм, выражающий суть нашей эпохи. Ведь главная тенденция культуры 2010-х — ностальгия, особенно по восьмидесятым и девяностым. В моде эстетика ретро и отсылки к любимым с детства историям, старые франшизы то и дело возрождаются, а быть гиком и «помнить то, что другим не обязательно», теперь повод для гордости.

На этой любви основана и книга Эрнеста Клайна. Но это не паразитирование на классике, не ремейк или перезапуск, а самостоятельная история. Просто она порождена новой, постмодернистской эпохой, в которую массовая культура влияет уже и на сами сюжеты фильмов. Характерно, что режиссёрское кресло отдали не тому, кто вырос на культуре восьмидесятых, а тому, кто сам её создал, — великому Стивену Спилбергу.

«Первый игрок» станет пиком моды на ностальгию и отсылки — а может быть, и её концом. Картина ставит перед нами вопрос: бывает ли отсылок слишком много? «Первый игрок» может стать культовым — а может невольно высмеять и убить ретро-гиковскую волну, породившую его. Но мы предпочитаем надеяться на лучшее — верим в Спилберга, любим гик-культуру и тоже мечтаем прокатиться на «Делореане». Поэтому, несмотря на все эти опасения, «Первому игроку приготовиться» — наш самый ожидаемый фильм.

А ещё мы ждём: Мир юрского периода 2 Очередное приключение с динозаврами снимает режиссёр «Голоса монстра» Хуан-Антонио Байона. Tomb Raider: Лара Крофт Приключения в духе «Индианы Джонса», экранизация игр. Лару играет Алисия Викандер, у неё нет таких пышных форм, как у Анджелины Джоли, зато тоже есть «Оскар». Как разговаривать с девушками на вечеринках Экранизация Геймана о любви землян и инопланетянок. Уже вышла на фестивалях, где её, увы, разгромили. Хищник Перезапуск фантастического боевика об инопланетном охотнике. Снимает Шейн Блэк («Железный человек 3»). В основную часть ожиданий фильм не вошёл из-за слитого в сеть сценария, который не очень впечатляет. Излом времени Красочная диснеевская киносказка о параллельных мирах от Disney по книге Мадлен Л’Энгл.

И да, впереди ещё самые ожидаемые супергеройские фильмы и самые ожидаемые мультфильмы. Не пропустите!