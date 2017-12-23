Супергерои окончательно захватили Голливуд. В 2018 году фильмов про них выйдет около десятка, и все очень ожидаемые. Поэтому мы собрали их в отдельном топе. А традиционным фантастике и фэнтези посвящена другая часть ожиданий.

8. Люди Икс: Темный Феникс

Когда? 2 ноября

Киновселенная: «Люди Икс»

О чём? О Тёмном Фениксе — красавице Джин Грей, превратившейся в безумную злодейку. Тёмный Феникс уже появлялась в фильме «Люди Икс: Последняя битва», но он был неудачным, и создатели предпочитают считать, что его события стёрты из истории. На сей раз Джин снова потеряет контроль над своими способностями. Другие Люди Икс попытаются спасти её, а инопланетная цивилизация объявит на Феникса охоту.

Чего ждём? «Тёмный феникс» — самая «тёмная лошадка» 2018 года. Насколько он будет удачным и выйдет ли к назначенному сроку — понять трудно. Сейчас франшиза «Люди Икс» как бы делится на «основные» фильмы и экспериментальные спин-оффы («Логан», «Дэдпул»). Спин-оффы хороши и успешны, но «Тёмный феникс» относится к «основной» части, которая удаётся через раз.

Снимает картину Саймон Кинберг — опытный продюсер, который стоял за многими картинами о Людях Икс, но при этом режиссёр-дебютант. В главных ролях та же молодая команда, что снималась в не очень удачном фильме «Люди Икс: Апокалипсис», в том числе Софи Тёрнер (Санса из «Игры престолов») в роли Джин Грей. Но появятся, конечно, и Джеймс Макэвой в роли Профессора Икс, и Майкл Фассбендер в роли Магнито, а главную злодейку, инопланетную королеву, играет Джессика Честейн.

7. Человек-муравей и Оса

Когда? 5 июля

Киновселенная: Marvel

О чём? О Человеке-муравье, он же Скотт Лэнг, — супергерое, который умеет уменьшаться (а с недавних пор и увеличиваться) с помощью специального костюма. О его напарнице Осе, она же Хоуп Ван Дайн, обладающей похожими способностями. И о профессоре Хэнке Пиме, её отце, который и создал эти костюмы. По слухам, в фильме появится флэшбек про молодого Пима и его жену — изначальных Муравья и Осу.

Чего ждём? Фильм снимает та же команда, что создала первого «Человека-муравья», а значит, особых отличий по стилю не предвидится. Нас ждёт авантюрно-супергеройская комедия. Почти наверняка второй фильм раскроет тайну того, что случилось с женой Пима и матерью Осы. А ещё, как подтвердил режиссёр, на сюжет повлияют события фильма «Первый Мститель: Противостояние». Напомним, там Скотт занял сторону Капитана Америки и оказался ещё глубже вне закона, чем был раньше.

6. Новые мутанты

Когда? 12 апреля

Киновселенная: «Люди Икс»

О чём? О детях с суперспособностями, которых насильно удерживают в специальной лаборатории. И не просто так: пока они не контролируют свои силы, они способны нанести вред себе и окружающим. В команду новых мутантов входят русская девушка Магик, сестра Колосса, владеющая телекинезом; девушка-оборотень Вульфсбейн (её играет Мэйси Уильямс — Арья из «Игры престолов»); бразилец Санспот, управляющий энергией Солнца; американец Пушечное ядро, умеющий стрелять собой в противника, и индианка Мираж, создающая иллюзии.

Чего ждём? Очередной дерзкий экспериментальный спин-офф от Fox. Они уже сделали в рамках «Людей Икс» чёрную комедию («Дэдпул») и постапокалиптический вестерн («Логан»), теперь время для ужасов. Ждём что-то наподобие сериала «Легион», где неконтролируемые суперспособности превращают жизнь героев в сюрреалистический ад. Но в конце они, конечно, превратятся в супергеройскую команду.

5. Чёрная пантера

Когда? 26 февраля

Киновселенная: Marvel

О чём? О Т’Чалле, он же Чёрная пантера, короле вымышленой африканской страны Ваканда. Ему придётся сразиться за трон со злодеем Эриком Киллмонгером, он же Н’Джадака, которого сыграет Майкл Б. Джордан («Крид», «Фантастическая четвёрка»). Н’Джадака, в отличие от Т’Чаллы, чёрный расист и хочет изгнать из страны всех белых. Помогать Пантере в борьбе со злодеем будет национальная гвардия Ваканды, состоящая сплошь из чёрных красавиц с копьями.

Чего ждём? Первый африканский фильм Marvel. В отличие от Люка Кейджа, Т’Чалла не афроамериканец, а коренной африканец, и фильм о нём будет полон отсылок к культуре Африки, её обычаям и народным костюмам. Чернокожими будет чуть ли не большинство персонажей. Также ждём много экшена и сюжетные линии, ведущие к «Мстителям: Войне Бесконечности», — по слухам, именно в Ваканде найдут последний недостающий Камень Бесконечности. В России фильм выйдет на две недели позже, чем на Западе, чтобы уступить место российской премьере.

4. Аквамен

Когда? 20 декабря

Киновселенная: DC

О чём? Об Аквамене, царе Атлантиды, которому придётся мирить свой народ и жителей суши. Люди загрязняют океан, и атланты готовы объявить им за это войну. А сводный брат Аквамена Орм пользуется случаем, чтобы захватить трон и стать Повелителем Океана. В общем, это Тор и Локи, только под водой.

Чего ждём? Когда-то Аквамена, принца Атлантиды, считали самым бесполезным супергероем. Но в киновселенной DC его играет брутальный Джигурда — Джейсон Момоа, и в его исполнении герой отлично показал себя в фильме «Лига справедливости». Самое время для сольника, которые у DC выходят лучше, чем кроссоверы. Надеемся, «Аквамен» последует примеру «Чудо-женщины» и расскажет простую и внятную личную историю, не скатываясь в хаос. Актёрский состав радует: Орма играет Патрик Уилсон, жену Аквамена Меру — Эмбер Хёрд, а его наставника по имени Вулко — зловещий Уиллем Дефо.

3. Веном

Когда? 4 октября

Киновселенная: своя собственная

О чём? Об инопланетном симбиотическом организме, который покрывает тело человека, даёт ему суперсилы и сводит с ума. Когда это произошло с Эдди Броком, он стал Веномом — суперзлодеем и врагом Человека-паука. Веном уже появлялся в фильме «Человек-паук 3», а теперь получил сольную картину, где его играет Том Харди. В ней Брок превратится в неоднозначного антигероя, а его врагом будет другой симбиот, Карнаж.

Чего ждём? Начало новой киновселенной. Студия Sony поделилась с Marvel правами на Человека-паука, но не отказалась от идеи развивать собственную серию. В ней cможет появляться Человек-паук, но не другие герои Marvel. Да, тут немудрено запутаться. Тем не менее Веном — интересный персонаж, Харди — отличный актёр, а на счету режиссёра удачный комедийный хоррор «Зомбилэнд». Целых три повода ждать фильм.

2. Дэдпул 2

Когда? 31 мая

Киновселенная: «Люди Икс»

О чём? О Дэдпуле, супергерое-шутнике, который знает, что находится в фильме, и разговаривает прямо со зрителями. В сиквеле его напарником станет Кейбл (Джош Бролин), серьёзный и занудный солдат из будущего. Он заставит Дэдпула исправлять пространственно-временной континуум.

Чего ждём? Чёрную супергеройскую комедию. Много юмора на грани фола и пародии на супергеройские штампы. Режиссёр Тим Миллер предлагал сделать сиквел более серьёзным, но актёр и продюсер Райан Рейнолдс потребовал, чтобы фильм остался комедийным боевиком. Студия заняла сторону актёра и нашла Миллеру замену, причём очень удачную: Дэвида Лича, режиссёра крутого боевика «Джон Уик». Так что за экшен-сцены мы можем быть спокойны.

1. Мстители: Война Бесконечности

Когда? 3 мая

Киновселенная: Marvel

О чём? Ещё с первых «Мстителей» космический злодей Танос маячил на периферии сюжета, облизываясь на Камни Бесконечности. Теперь сиреневый титан лично явится на Землю, чтобы завладеть камнями и вставить их в свою Перчатку Бесконечности. После чего его сила станет… хммм… бесконечной. Мстители, лучшие супергерои Земли и не только, должны помешать Таносу захватить мир.

Чего ждём? Грандиозный финал третьей фазы киновселенной Marvel. «Война Бесконечности» сулит нам самое масштабное побоище в истории супергеройского жанра. В фильме появится более двадцати супергероев — Железный человек, Капитан Америка, Стражи галактики, Халк, Тор, Человек-паук… перечислить всех просто не хватит места. И всем им надо уделить экранное время! Задача кажется невозможной, фильм рискует превратиться в месиво. Но Marvel уже доказывали, что умеют воплощать невозможное. Доверимся им.

А ещё нас ждёт продолжение «Суперсемейки», одного из лучших супергеройских мультфильмов, и целых два анимационных фильма про Бэтмена! Но о них — в топе самых ожидаемых мультфильмов, который мы опубликуем уже скоро…