Киновселенная Людей Икс от Fox хорошенько встряхнуло. Компания одним махом устроила массовые перестановки в графиках выхода своих супергеройских фильмов. Вот как теперь будут выглядеть даты премьер.

«Дэдпул 2» выйдет в прокат на две недели раньше — не 1 июня, а 18 мая. Фильм про Болтливого наёмника оказался в опасной близости с двумя блокбастерами студии Disney, особенно в России. «Война бесконечности» выходит в прокат 3 мая, а «Соло. Звёздные войны: Истории» мы увидим 24 мая. Месяц будет очень насыщенным.

А вот мистический триллер во вселенной Людей Икс «Новые мутанты» с Аней Тейлор-Джой, Мейси Уильямс и Чарли Хитоном перенесли очень далеко — на 22 февраля 2019 года. В эту дату должен был выйти «Гамбит» от Гора Вербински, но режиссёр покинул кресло постановщика. Источники издания The Hollywood Reporter говорят, что в студии не хотели, чтобы «Новые мутанты» шли почти одновременно с «Дэдпулом 2».

И самое интересное — у «Гамбита» появилась новая дата релиза. Фильм должен выйти 7 июня 2019 года. Неясно, есть у Fox какой-то запасной план, вроде ещё одного режиссёра на примете. Для картины ещё даже не сформировали актёрский состав, не говоря уже о начале съёмок. Впрочем, «Гамбиту» не привыкать быть в производственном аду.