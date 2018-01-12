«Дэдпул 2» раньше, «Новые мутанты» позже. Fox изменили график выхода своих фильмов Кот-редактор 12.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение Киновселенная Людей Икс от Fox хорошенько встряхнуло. Компания одним махом устроила массовые перестановки в графиках выхода своих супергеройских фильмов. Вот как теперь будут выглядеть даты премьер. «Дэдпул 2» выйдет в прокат на две недели раньше — не 1 июня, а 18 мая. Фильм про Болтливого наёмника оказался в опасной близости с двумя блокбастерами студии Disney, особенно в России. «Война бесконечности» выходит в прокат 3 мая, а «Соло. Звёздные войны: Истории» мы увидим 24 мая. Месяц будет очень насыщенным. А вот мистический триллер во вселенной Людей Икс «Новые мутанты» с Аней Тейлор-Джой, Мейси Уильямс и Чарли Хитоном перенесли очень далеко — на 22 февраля 2019 года. В эту дату должен был выйти «Гамбит» от Гора Вербински, но режиссёр покинул кресло постановщика. Источники издания The Hollywood Reporter говорят, что в студии не хотели, чтобы «Новые мутанты» шли почти одновременно с «Дэдпулом 2». И самое интересное — у «Гамбита» появилась новая дата релиза. Фильм должен выйти 7 июня 2019 года. Неясно, есть у Fox какой-то запасной план, вроде ещё одного режиссёра на примете. Для картины ещё даже не сформировали актёрский состав, не говоря уже о начале съёмок. Впрочем, «Гамбиту» не привыкать быть в производственном аду. Читайте также «Люди Икс: Апокалипсис»: актёры молодцы, сценарист — нет 23.05.2016 Третий фильм новой трилогии о Людях Икс оказался неплохим, но для такой славной серии этого мало. «Лекарство от Татума»: Гор Вербински может поставить фильм про Гамбита 06.10.2017 А на роль главного злодея — мутанта Злыдня — рассматривается Дэниэл Крейг . «Люди Икс: Тёмный феникс»: первые кадры и подробности 08.12.2017 Ученикам профессора Ксавье бросит вызов злодейка, которую сыграет Джессика Честейн. Комикс «Гамбит»: «воровская» трилогия 15.12.2017 История о том, как один из Людей Икс решил провернуть величайшее в мире ограбление. И всё завертелось… Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.