Гор Вербински покинул кресло режиссёра «Гамбита» Кот-редактор 11.01.2018 Новости, Яндекс 2 минуты на чтение В октябре мы писали, что фильм «Гамбит» про одноимённого мутанта из вселенной Marvel наконец-то обзавёлся режиссёром и новыми подробностями. Казалось, картина выкарабкалась из производственного ада, но не тут-то было! Гор Вербински («Пираты Карибского моря», «Лекарство от здоровья») покинул кресло постановщика. Об этом сообщает портал Deadline. Фильм про Гамбита — это настоящее проклятие студии Fox (а теперь уже Disney), с ним постоянно что-то случается. Сперва, в сентябре 2015 года, кресло режиссёра покинул Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»). Затем, в августе 2016 года, проект покинул режиссёр Даг Лайман («Грань будущего»). Теперь вот ушёл Гор Вербински. Официальной причиной называется расхождение рабочего графика. Несмотря на все потери, актёр Ченнинг Татум всё ещё числится кандидатом на главную роль и одним из продюсеров фильма. Кроме него, продюсером выступает Саймон Кинберг (продюсер «Дэдпула» и сценарист «Людей Икс: Дни минувшего будущего», а также режиссёр новой части «Людей Икс: Тёмный Феникс»). Сценарий к Гамбиту написал Джошуа Зитумер («Робокоп» 2014 года). Ранее ходили слухи, что актёру Дэниелу Крейгу предлагали роль суперзлодея Злыдня (он же Синистер, он же Натаниэль Эссекс), однако пока они не подтвердились. Кроме того, в октябре мы узнали и дату выхода фильма — 14 февраля 2019 года. Теперь вопрос не в том, выйдет ли фильм в назначенную дату, а выйдет ли фильм вообще. Впервые Гамбит появился в небольшом камео в исполнении Тэйлора Китча ещё в 2009 году — в фильме «Люди Икс: Начало — Росомаха». Читайте также «Люди Икс: Апокалипсис»: актёры молодцы, сценарист — нет 23.05.2016 Третий фильм новой трилогии о Людях Икс оказался неплохим, но для такой славной серии этого мало. «Лекарство от Татума»: Гор Вербински может поставить фильм про Гамбита 06.10.2017 А на роль главного злодея — мутанта Злыдня — рассматривается Дэниэл Крейг . «Люди Икс: Тёмный феникс»: первые кадры и подробности 08.12.2017 Ученикам профессора Ксавье бросит вызов злодейка, которую сыграет Джессика Честейн. Комикс «Гамбит»: «воровская» трилогия 15.12.2017 История о том, как один из Людей Икс решил провернуть величайшее в мире ограбление. И всё завертелось… Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. comments powered by HyperComments Кот-редакторEmperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe. Показать комментарии Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил.