В октябре мы писали, что фильм «Гамбит» про одноимённого мутанта из вселенной Marvel наконец-то обзавёлся режиссёром и новыми подробностями. Казалось, картина выкарабкалась из производственного ада, но не тут-то было! Гор Вербински («Пираты Карибского моря», «Лекарство от здоровья») покинул кресло постановщика. Об этом сообщает портал Deadline.

Фильм про Гамбита — это настоящее проклятие студии Fox (а теперь уже Disney), с ним постоянно что-то случается. Сперва, в сентябре 2015 года, кресло режиссёра покинул Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»). Затем, в августе 2016 года, проект покинул режиссёр Даг Лайман («Грань будущего»). Теперь вот ушёл Гор Вербински. Официальной причиной называется расхождение рабочего графика.

Несмотря на все потери, актёр Ченнинг Татум всё ещё числится кандидатом на главную роль и одним из продюсеров фильма. Кроме него, продюсером выступает Саймон Кинберг (продюсер «Дэдпула» и сценарист «Людей Икс: Дни минувшего будущего», а также режиссёр новой части «Людей Икс: Тёмный Феникс»). Сценарий к Гамбиту написал Джошуа Зитумер («Робокоп» 2014 года).

Ранее ходили слухи, что актёру Дэниелу Крейгу предлагали роль суперзлодея Злыдня (он же Синистер, он же Натаниэль Эссекс), однако пока они не подтвердились. Кроме того, в октябре мы узнали и дату выхода фильма — 14 февраля 2019 года. Теперь вопрос не в том, выйдет ли фильм в назначенную дату, а выйдет ли фильм вообще.

Впервые Гамбит появился в небольшом камео в исполнении Тэйлора Китча ещё в 2009 году — в фильме «Люди Икс: Начало — Росомаха».