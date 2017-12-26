Отдельный список наших ожиданий мы посвятили мультфильмам. Конкурировать с большим кино за места в топе им было бы трудно — объективно их ждёт меньше людей. Но хоть они и менее известны, они определённо заслуживают внимания. Мы постарались соблюсти баланс и включили в ожидания анимацию не только для детей, но и для взрослых. И, конечно, не обошли вниманием аниме.

9. Гринч

Все знают Гринча, антигероя книг Доктора Зюса. Он злой, зелёный и несчастный и завидует другим жителям сказочного королевства, которые умеют радоваться праздникам. Поэтому однажды Гринч украл Рождество. Большинство из вас знает эту историю из фильма с Джимом Кэрри, который на Западе считается не очень удачным. Гринчу лучше подходит анимация.

Новую, анимационную версию этой сказки снимает студия Illumination, создавшей «Гадкого я» и «Лоракса», а режиссёр Ярроу Чейни перед этим снял «Тайную жизнь домашних животных». Но самое интересное, что голосом голосом Гринча стал… Бенедикт Камбербэтч. Его поклонникам имеет смысл посмотреть мультфильм в оригинале, а не в дубляже, чтобы услышать бархатистый баритон Шерлока.

8. Человек-паук: Через вселенные

В комиксах Marvel Человеком-пауком был не только Питер Паркер. Новый мультфильм «Через вселенные» покажет множество разных Пауков, а главным героем среди них станет Майлз Моралес из вселенной Ultimate. Паркер же считается погибшим, но в конце трейлера всё-таки мелькает на заднем плане, проспойлерив своё возвращение.

Команда у мультфильма подобралась внушительная. Режиссёр Питер Рамси снял «Хранителей снов», а за сюжет отвечали создатели «Лего Фильма» Лорд и Миллер, а также отец «Гравити Фолз» Алекс Хирш. Так что в кои-то веки мы ждём от супергеройского мультфильма не только красивую графику, но и хороший сценарий.

6-7. Бэтмен: Готэм в газовом свете / Бэтмен-ниндзя

Анимационное подразделение Warner Bros. постоянно выпускает мультфильмы о героях комиксов DC. В новом году они готовят сразу два необычных переосмысления Бэтмена.

Экранизация комикса «Готэм в газовом свете» покажет нам Тёмного рыцаря в мире викторианского стимпанка. На туманных ночных улицах Бэтмен XIX века будет ловить Джека-потрошителя. Режиссёром назначен Сэм Лю, снявший экранизацию «Убийственной шутки». Мультфильм выйдет в январе прямо на видео и даст начало экранизациям цикла Elseworld — фантазий на тему «а что, если…».

А вот другую экранизацию DC планируют выпустить и в кинотеатрах. «Бэтмен-Ниндзя» — это аниме, где Брюс Уэйн, Джокер, Харли Квинн и другие персонажи комиксов обитают не в Америке, а в феодальной Японии. Они носят вычурные самурайские доспехи и насмерть рубятся на мечах. Дизайн персонажей разработал создатель «Афро-Самурая» Такахаси Окадзаки, и это очень заметно. А за сюжет отвечал Кадзуки Накасима, сценарист известного аниме Kill la Kill. Немного смущает лишь грубоватая графика, выполненная в стиле сел-шейдинга.

Мы пока не знаем, когда именно выйдет «Бэтмен-Ниндзя» и покажут ли его в России, но такое безумие пропускать нельзя.

5. Дикие предки

На первый взгляд, мультфильм напоминает «Флинтстоунов»: это комедия про пещерных людей. Племя главного героя сталкивается с более продвинутым народом, который уже открыл секрет бронзы и построил мамонт-танки. Но знатоки уже по стоп-кадру поняли, почему мы включили этот мультик в топ. Да, это новая работа студии Aardman и режиссёра Ника Парка, создателей оскароносного «Уоллеса и Громита» и «Барашка Шона». Как и другие их творения, это не компьютерная, а пластилиновая анимация — вымирающий в наши дни вид искусства.

А вот что отличает «Диких предков» от многих других мультиков «Аардмана», это диалоги. Обычно герои этой студии говорили мало или вообще молчали, а юмор был понятен без слов. Теперь же, судя по трейлеру, вербальных шуток будет куда больше.

4. Ральф против интернета

Пять лет назад вышел мультфильм про громилу Ральфа, рассказывавший о жизни персонажей в мире аркадных автоматов. Ральф был игровым боссом, и хотя в жизни он парень неплохой, другие жители компьютерного мира долго не хотели его принимать. Но в итоге поняли, что игра без злодея никому не нужна. Первую часть «Ральфа» МИРФ назвал лучшим мультфильмом 2012 года.

В продолжении Ральфу и девочке Ванилопе предстоит выйти из мира аркад и отправиться в современный интернет. Автомат Ванилопы сломан, и героям нужно найти в мировой паутине то, что его починит. После провального «Эмоджи фильма» такой сюжет немного настораживает, но Disney уже с успехом обыграли его в первой части, так почему бы не повторить. Ждём от «Ральфа 2» много юмора и отсылок к старым и новым играм.

3. Мэари и цветок ведьмы

Ещё недавно главной надеждой студии Ghibli считался Хиромаса Ёнэбаяси, который снял «Ариэтти» и «Воспоминания о Марни». Но видя, что дела идут плохо, режиссёр перешёл на студию Ponoc, основанную другими учениками Миядзаки. Здесь они продолжают работать в том же стиле.

Их новое аниме «Мэари и цветок ведьмы» напоминает «Ведьмину службу доставки»: главная героиня тоже юная ведьма, летающая на метле. Но сюжет будет сильно отличаться: Мэри («Кинопоиск» настаивает на варианте «Мэари») попадает в ведьмы случайно и вынуждена скрывать, что на самом деле магическими силами не обладает. Мультфильм основан на книге Мэри Стюарт о девочке, волшебная сила которой длится всего одну ночь. Похоже, что аниме будет очень красивым и понравится фанатам Миядзаки.

В Японии «Мэари» вышла в 2017 году, а до нас доберётся как раз в 2018-м. Видимо, пример «Твоего имени» Макото Синкая, собравшего рекордную для аниме сумму в российском прокате, вдохновил прокатчиков.

2. Собачий остров

Кукольная анимация от режиссёра Уэса Андерсона. Большинству он известен по оскароносному «Отелю »Гранд Будапешт», но на его счету есть и отличный мультфильм — «Невероятный мистер Фокс». В том же духе обещает быть выдержан и «Собачий остров». По сюжету, в японском мегаполисе началась эпидемия собачьего гриппа. Суровый мэр выселяет всех четвероногих друзей в карантин на остров, где им приходится выживать на свалке. А вскоре на остров попадает мальчик Атари Кобаяси, сын мэра, который угнал самолёт, чтобы найти своего любимого пёсика.

Уже в трейлере виден стиль Андерсона: приглушённые цвета, сложные декорации и практические спецэффекты и, конечно, симметричная композиция кадра. Думается, и в остальном мультфильм будет в лучших традициях Уэса: трогательным и в то же время эксцентричным и очень ироничным.

1. Суперсемейка 2

Мультфильм студии Pixar «Суперсемейка» вышел 13 лет назад и оказался отличной супергеройской комедией. Он рассказывал о семье людей со сверхспособностями, которая не только борется со злодеями, но и решает простые житейские проблемы. «Суперсемейка» стала одним из лучших фильмов о супергероях, не основанном ни на каком комиксе. В каком-то смысле это лучший фильм про «Фантастическую четвёрку», чем все официальные экранизации.

И вот спустя столько лет Суперсемейка возвращается. В их мире не прошло и года. Мама семейства Эластика снова занялась супергеройством и ловит злодеев. А папа Мистер Исключительный остаётся дома и нянчится с малышом Джек-Джеком, который ещё плохо владеет своими суперспособностями и разносит всё вокруг (смотрели короткометражку «Джек-Джек атакует»? Она как раз про это). Снимает продолжение Брэд Бёрд, режиссёр первой части, а также «Рататуя» и «Стального гиганта», так что ожидания у нас самые высокие.