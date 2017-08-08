Внутри смартфона обитают смайлики-эмоджи. Каждый из них выражает свою эмоцию, и только главный герой никак не может определиться, кто он. Смайлик корчит неправильные рожицы, чем портит личную жизнь подростку, владельцу смартфона. Герою предстоит отправиться в путешествие по недрам операционной системы, чтобы разобраться в себе.

The Emoji Movie Жанр: анимационная комедия, сказка

Режиссёр: Тони Леондис

Роли озвучили: Ти Джей Миллер, Анна Фарис, Джеймс Корден

Премьера в России: 17 августа

Возрастной рейтинг: 6+

Похоже на:

«Головоломка» (2015)

«Ральф» (2012)

«Эмоджи фильм» ещё до выхода на экраны вошёл в историю. Такого единодушного вала 👎 от критиков и зрителей мир не видел уже давно — первое время у картины держался рейтинг 0% на Rotten Tomatoes. Перед просмотром мы морально готовились, что этот детский мультик станет величайшим 💩 в истории, культовым трэшем, «Комнатой» или «Планом 9 из открытого космоса» от анимации. Но он разочаровал нас даже в этом. «Эмоджи фильм» оказался всего лишь 😒.

Главная беда мультика в том, что это откровенно рекламный продукт. Это было очевидно с самого начала, но рекламы здесь столько, что вспоминаются ремейки советских комедий. «Эмоджи фильм» на самом деле должен называться «Продакт плейсмент фильм». Герои путешествуют из приложения в приложение, и каждое вам навязчиво прорекламируют. Все сюжетные повороты нужны только затем, чтобы заставить героев поиграть в очередную игру или восхититься очередной программой. От такой назойливой рекламы уже ко второй локации начинает 🤮.

Создатели то и дело пытаются заигрывать с молодёжной культурой. Но получается 😳, как всегда бывает, когда старики пытаются угадать, что у детей считается крутым. Все их попытки ввести в моду новый танец и отсылки к интернет-мемам вызывают скорее неловкость. Герои ведут себя совершенно неправдоподобно и разговаривают совсем не как настоящие подростки.

Слова — отстой! Отправь ей эмоджи!

Методы пикапа от современных подростков

«Эмоджи фильм» изо всех сил старается быть похожим на анимационные хиты последних лет, такие как «Ральф», «Головоломка» и «Лего. Фильм». У них у всех похожая концепция — про маленьких человечков, живущих бок о бок с нами в обыденных вещах. Вот только в хороших мультфильмах выдуманный мир всегда проработан. А тут у нас всё время возникали 🤔. Например, зачем герои заходят в приложения, рискуя жизнью, если показано, что можно ходить между ними? Или почему владелец смартфона никогда его не выключает, даже когда гаджет начинает глючить?

Мы могли бы простить все эти нестыковки — в конце концов, это всего лишь детская сказка. Но было бы за что прощать! В своё время у создателей «Ральфа», несмотря на простой сюжет, получился отличный фильм о мире внутри компьютера — благодаря юмору, ярким персонажам и множеству остроумных деталей. Всего этого тут нет. Сюжет стандартный и предсказуемый, вы с самого начала догадываетесь, чем всё кончится. В диалогах много 😫 нравоучений, которые слабо стыкуются с сюжетом и особенно с невероятно натянутым финалом. Почему-то главному герою можно искать собственный путь, а его спутнице-бунтарке нельзя 🤷.

Удачных шуток здесь мало, разве что пара моментов вызовет улыбку — например, когда герой встречает старые текстовые смайлики или воплощения спама и интернет-троллей. Зато полно неудачных. Так, смайлик 💩, озвученный в оригинале сэром Патриком Стюартом, часто служит поводом для шуток про дерьмо.

— Боже, нас всех сотрут!

— А тебя подотрут!

А особенно бесит Дай-Пять ✋, комический спутник героя. Он прямо как Джа-Джа Бинкс: назойливый, крикливый, глупый и практически бесполезный для сюжета.

💩 — к вашим услугам «Защитники» Андреасяна . «Эмоджи фильм» не то чтобы ужасен — пожалуй, реакция критиков была чересчур… эмоциональна. Но и ничего хорошего в этом рекламном ролике нет. Как нормальный фильм он слабоват, а на великий трэш не тянет. Если вы хотите посмотреть настоящее— к вашим услугам

Пёсик! Следуя традиции, заложенной Pixar, Sony показали перед мультфильмом короткометражку. Увы, она тоже разочаровала. Мультфильм «Пёсик», снятый и написанный Дженнди Тартаковски, — лишь небольшой комичный эпизод с героями мультфильма «Монстры на каникулах»: без начала, без конца и с шутками про «пописал на ковёр».

Эмоджи фильм: УДАЧНО отдельные шутки НЕУДАЧНО бесконечный продакт-плейсмент

непродуманный мир

отдельные шутки 2017-08-08 😒 Meh

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