В 2018 году в прокат выходит научно-фантастический фильм «Аннигиляция» от режиссёра Алекса Гарланда («Из машины»). До премьеры осталось не так уж и много времени, но, как выяснилось, у картины есть проблема — она оказалась «слишком сложной».

После неудачных тестовых показов фильма у продюсера студии Skydance Дэвида Эллисона возникли подозрения, что «Аннигиляция» — «слишком сложная» картина для широкой публики. Он попросил студию Paramount изменить концовку фильма, а также сделать героиню Натали Портман несколько «приятнее» для зрителей. Эта просьба привела к конфликту между Skydance и Paramount, сообщает The Hollywood Reporter.

За картину вступился другой продюсер, Скотт Руддин («Социальная сеть»), отвечающий за финальный монтаж. Ему удалось доказать, что фильм должен остаться без изменений. Однако Дэвид Эллисон всё же убедил Paramount найти партнеров, мотивируя это возможным провалом картины в прокате.

6 декабря Paramount объявил о сделке с Netflix, по условиям которой онлайн-кинотеатр покроет часть бюджета фильма, а взамен получит права на его прокат за рубежом. На сервисе «Аннигиляция» будет доступна уже через 17 дней после премьеры.

С одной стороны, опасения Эллисона можно понять — видимо, он тоже недавно посмотрел «Бегущего по лезвию 2049» и вместе с Дени Вильнёвым удивился, почему картина не собрала в прокате. Но вместе с тем провальный опыт «Лиги справедливости» доказывает, что редактура картины тоже может всё испортить. И актёрский состав вкупе с известными на весь мир супергероями не помогут прокату.

Напомним, лента «Аннигиляция» основана на трилогии Джеффа Вандермеера «Зона Икс» (у нас пока вышли только первые две части), которая рассказывает об аномалиях, творящихся в неизведанном Районе Икс. Правительство раз за разом отправляет туда группы исследователей. Первый отряд рассказал о нетронутых райских пейзажах, участники второго покончили жизнь самоубийством, а члены третьего друг друга расстреляли. Участники последней, одиннадцатой, экспедиции вернулись сильно изменившимися. Вскоре они умерли от тяжёлой формы рака. Теперь в Зону Икс отправляется двенадцатая экспедиция, которая состоит из четырёх женщин: антрополога, топографа, психолога и биолога.

Премьера в России назначена на 8 марта 2018 года.