«Бегущий по лезвию 2049» был одним из самых ожидаемых фильмов этого года. У руля идейного продолжения картины Ридли Скотта стоял Дени Вильнёв, который в прошлом году снял достойный фантастический фильм «Прибытие». Увы, фильм провалился в широком прокате, и у Вильнёва нет ответа на вопрос, почему так получилось.

В своём недавнем интервью он предположил, почему так могло получиться.

Если честно, то я не знаю, почему [так вышло]. У нас были отличные отзывы критиков. Я до сих пор не могу это понять. Это был самый высокоценённый фильм в моей жизни, никогда ещё мою картину так хорошо не принимали. В то же время, кассовые сборы в Америке были разочаровывающими, это правда. Потому что фильмы — дорогое удовольствие, мы всё ещё заработаем на нём много денег, но недостаточно. Я думаю, вот в чём дело: люди не были знакомы со вселенной и не хотели тратить на это так много времени. Для меня это в любом случае загадка. Режиссёр Дени Вильнёв

Недавно мы писали, что из-за провала «Бегущего по лезвию 2049» студии понесут большие убытки. Бюджет фильма составил 150 миллионов долларов, «домашние» сборы принесли меньше 90 миллионов, а по всему миру картина собрала чуть выше 250 миллионов, что не помогло ей выйти на окупаемость.

При этом режиссёр вспоминает, что оригинальный фильм тоже провалился в прокате, но позже получил статус культового.