«Бегущий по лезвию 2049» был одним из самых ожидаемых фильмов этого года. У руля идейного продолжения картины Ридли Скотта стоял Дени Вильнёв, который в прошлом году снял достойный фантастический фильм «Прибытие». Увы, фильм провалился в широком прокате, и у Вильнёва нет ответа на вопрос, почему так получилось.

В своём недавнем интервью он предположил, почему так могло получиться.

Если честно, то я не знаю, почему [так вышло]. У нас были отличные отзывы критиков. Я до сих пор не могу это понять. Это был самый высокоценённый фильм в моей жизни, никогда ещё мою картину так хорошо не принимали. В то же время, кассовые сборы в Америке были разочаровывающими, это правда. Потому что фильмы — дорогое удовольствие, мы всё ещё заработаем на нём много денег, но недостаточно. Я думаю, вот в чём дело: люди не были знакомы со вселенной и не хотели тратить на это так много времени. Для меня это в любом случае загадка.

Режиссёр Дени Вильнёв

 

Недавно мы писали, что из-за провала «Бегущего по лезвию 2049» студии понесут большие убытки. Бюджет фильма составил 150 миллионов долларов, «домашние» сборы принесли меньше 90 миллионов, а по всему миру картина собрала чуть выше 250 миллионов, что не помогло ей выйти на окупаемость.

При этом режиссёр вспоминает, что оригинальный фильм тоже провалился в прокате, но позже получил статус культового.

«Папа, ты чтил оригинальный фильм до самого конца», — это первое, что мне сказал один из сыновей. Потому что у первого фильма была та же судьба. «Бегущий по лезвию» Ридли Скотта тоже не снискал успеха, но спустя время стал тем, чем является сегодня. Мне не хотелось того же. Но я доволен тем, что самые преданные фанаты, которым нравится первый фильм, одобрили и продолжение, и это для меня многое значит.

Дени Вильнёв

Читайте также

Бегущий по лезвию

«Бегущий по лезвию»: история великого фильма, который никто не понял

03.10.2017

Как Ридли Скотт создал визуальный шедевр, и почему его оценили только через много лет после выхода.

«Бегущий по лезвию 2049» не шедевр, и вот почему 8

«Бегущий по лезвию 2049» не шедевр, и вот почему

04.10.2017

Продолжение классики достойно оригинала, шикарно снято и вызывает мурашки восторга — пока вы не начнёте задумываться над поведением персонажей…

«Бегущий по лезвию 2049»: рецензии критиков и журналистов 1

Вот как мог закончиться «Бегущий по лезвию 2049»

12.10.2017

Сценарист Хэмптон Фанчер раскрыл подробности о возможном финале и о том, кто из героев должен был погибнуть.

«Бегущий по лезвию 2049» должен был идти целых четыре часа

«Бегущий по лезвию 2049» должен был идти целых 4 часа!

01.11.2017

Из-за этого картину могли разделить на две части, но в итоге её просто немного сократили.

comments powered by HyperComments
Кот-редактор
Кот-редактор

Emperor of catkind.
I controls the spice, I controls the Universe.


Комментарии (Правила дискуссии)

Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с условиями пользования сервисом HyperComments и пользовательским соглашением Сайта.