Сиквел культового научно-фантастического фильма Ридли Скотта, как и предшественник, не оправдал ожиданий студий по кассовым сборам. Картина Дени Вильнёва «Бегущий по лезвию 2049» провалилась в прокате и принесла убытки почти в 80 миллионов долларов. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Увы, фильму не помогли ни высокие оценки критиков, ни симпатии зрителей, ни актёрский состав и имя режиссёра. Над «Бегущим по лезвию 2049» работали компании Sony и Alcon Entertainment, но убытки понесёт только последняя. Sony вложили в Alcon Entertainment больше 100 миллионов долларов. Студия отказалась от части кассовых сборов фильма, но по контракту Alcon должны будут возмещать Sony все потери.

При бюджете в 155 миллионов долларов фильм собрал лишь 240. Как помните, в США прибыль от фильма поровну делится между кинотеатрами и студиями. А прокат, в том числе и международный, вот-вот подойдёт к концу.

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Из-за этого картину могли разделить на две части, но в итоге её просто немного сократили.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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