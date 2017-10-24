В октябре пользователи интернета обратили внимание на вакансию актёров массовки для сцены из некоего фильма, в которой, судя по описанию, пройдут похороны кого-то из главных героев. Время и место съёмок сцены совпадало с временем и местом съёмок «Мстителей 4». Слухи о том, что в заключительных частях саги о Мстителях погибнет кто-то из основных персонажей, ходят давно. Мы решили оценить шансы героев и выбрали десятерых, смерть которых наиболее вероятна.

Железный человек

Вероятность: высокая

Где уже умирал: Civil War II (впал в кому)

Замена: Человек-паук, Железное сердце, Воитель

Почему может умереть:

Основная причина — Роберт Дауни-младший. Вклад Дауни в успех киновселенной огромен, но он, увы, не молодеет. Сейчас ему 52 года — для своего возраста Роберт отлично выглядит. Но с годами образ плейбоя-миллиардера, лихо рассекающего в железном костюме, будет идти ему всё меньше.

Кроме того, сейчас Дауни стал звездой высшего класса — в 2015 году Forbes признал его самым высокооплачиваемым актёром. Поддерживать такие гонорары непросто даже при бюджетах Marvel. Возможно, именно поэтому мы больше не видим сольных фильмов про Железного человека: студия не хочет платить Дауни за полный рабочий день. Дауни и сам всё понимает, о чем честно рассказал журналистам The Hollywood Reporter:

«Все говорят мне, что моя роль «сидит» на мне идеально, как перчатка. Я это понимаю, но мне бы хотелось оставить свой суперкостюм до того, как я стану выглядеть в нём смешно».

Логично, если место немолодого Тони займёт юный и энергичный Питер Паркер в костюме Железного паука. Или Рири Уильямс, которая заменила Старка в комиксах после Civil War II, став Железным сердцем.

Это имеет смысл и с драматургической точки зрения. Именно Старк дал старт киновселенной Marvel и «Мстителям». Уйти в финальной части «Мстителей» — красиво. И оправданно для персонажа, который ещё в «Мстителях 2» и «Первом мстителе: Противостояние» почувствовал, что несёт вред, и стал искать искупления.

Почему может не умереть:

Железный человек — лицо киновселенной, никто из персонажей не сравнится с ним по значимости и популярности у зрителей. Marvel могут не захотеть расставаться с такой важной фигурой. Старк может и дальше появляться в камео или как мудрый наставник для молодых героев. Или даже возглавить Щ.И.Т.

Ник Фьюри

Вероятность: высокая

Где уже умирал: Double Edge Omega Vol. 1, Civil War II: Choosing Sides Vol. 1 (оба раза инсценировал смерть)

Замена: Агент Коулсон, Мария Хилл, Агент 13, Тони Старк

Почему может умереть:

Фьюри в исполнении Сэмюэла Л. Джексона появился в киновселенной почти одновременно с Тони Старком. Это, пожалуй, самый важный её персонаж, но он же и самый загадочный. На сольный фильм о Фьюри рассчитывать не приходится — разве что прошлое главы Щ.И.Т. раскроют в «Капитане Марвел». Действительно много экранного времени он получил разве что в «Мстителях» и «Первом мстителе: Другая война». При этом содержать Сэма Джексона не дешевле, чем Дауни-младшего. С финансовой точки зрения это ещё более невыгодная для студии звезда.

Да и не сказать, что герой очень популярен у зрителей. Он крут, как и любой персонаж Джексона, но мало задействован в сюжете. Его смерть позволит не слишком расстроить публику и при этом дать хорошей драмы.

Почему может не умереть:

Всё-таки Фьюри слишком крут, чтобы просто погибнуть. Он мыслит на несколько ходов вперёд, мало что может его погубить без его ведома. Даже если мы увидим его смерть, останется вероятность, что он её инсценировал, как в «Другой войне».

Студии тоже приятно иметь в обойме такую харизматичную звезду. В отличие от коллег по Голливуду, Джексон не стареет (почти научный факт), да если бы и старел — ему роль мудрого наставника или серого кардинала пойдёт даже больше, чем Старку.

Капитан Америка

Вероятность: высокая

Где уже умирал: The Death of Captain America

Замена: Сокол, Зимний солдат

Почему может умереть:

Фанаты, знакомые с сюжетом комикса «Гражданская война», подозревали, что Кэп погибнет ещё в «Противостоянии». Как мы знаем, этого не случилось. Но всё равно Стив Роджерс идеально подходит на роль мученика, который погибает, чтобы стать символом борьбы и дать мотивацию героям. Похожую роль играл агент Коулсон в первых «Мстителях». Ставки в заключительной части саги о Мстителях будут куда выше, чем в первой, а значит, и жертвы должны быть значимее. Смерть Кэпа убедит и зрителей, что Marvel играет всерьёз.

Кроме того, в киновселенной есть сразу два персонажа, которые в разное время занимали место Капитана: Сэм Уилсон и Баки Барнс. Так что щит без хозяина не останется.

Почему может не умереть:

Смерть Капитана драматургически оправдана, но иных причин отказаться от героя у Marvel нет. Крис Эванс в отличной форме и, судя по интервью, доволен работой в фильмах студии. Сольники Капитана тоже пользуются популярностью.

К тому же у Marvel есть и другие варианты, как поступить с Роджерсом. Только за последнее время в комиксах он сначала резко состарился, а потом ещё более резко оказался агентом «Гидры». Это даёт простор для работы с персонажем.

Воитель

Вероятность: выше среднего

Где уже умирал: Civil War II

Замена: Человек-паук, Железное сердце

Почему может умереть:

Конечно, у Воителя есть фанаты, а Дон Чидл — хороший актёр. Но трудно представить, что кто-то идёт на фильмы о Железном человеке и Мстителях с возгласом: «Там будет Воитель, take my money!». Роуди всегда был бонусом к Тони Старку, и вряд ли по нему будут скучать.

При этом для коллег-героев его гибель будет иметь большое значение. Роуди погиб от рук Таноса в Civil War II, и это стало одним из основных катализаторов конфликта между Старком и Кэрол Денверс. Вряд ли этот сюжет повторится в кино, но вероятность есть. Ведь именно Танос будет главным злодеем третьих и, вероятно, четвёртых «Мстителей».

Почему может не умереть:

Эта смерть мало кого впечатлила бы, а после «Противостояния» и вовсе потеряет эффект. Все думали, что Воитель погибнет в этом фильме: на это намекал трейлер, да и в картине всё к тому шло. Но падение с огромной высоты Роуди пережил, и в конце мы видим, что и потерянную было возможность ходить он потихоньку возвращает. После столь чудесного спасения его смерть будет выглядеть нелепой: зачем тогда было оставлять его в живых таким притянутым за уши способом?

Соколиный глаз

Вероятность: средняя

Где уже умирал: Avengers #502

Замена: кто угодно, у кого есть что-то помимо лука со стрелами

Почему может умереть:

Соколиный глаз в исполнении Джереми Реннера с первых «Мстителей» подвергается несправедливым насмешкам. Marvel в пику хейтерам дали Клинту Бартону прорву экранного времени в «Мстителях 2», раскрыв его как голос разума и простоты в команде богов и суперсолдат. Но даже после этого фанаты не оценили Бартона по достоинству.

Так что, увы, у студии нет видимых оснований переносить Бартона в следующую фазу. Его сольник уже вряд ли взлетит, а в команде он важной роли так и не добился. А в комиксах был прецедент, когда смерть Соколиного глаза по вине Алой ведьмы имела огромные последствия.

Почему может не умереть:

В «Мстителях 2» Бартон весь фильм ходил с табличкой «скоро я умру»: авторы уделили ему подозрительно много времени. Тем не менее, он выжил. Может, у Marvel есть на него планы получше, чем убийство ради драмы? В конце концов, Бартона может вытащить качественная экранизация успешной серии комиксов о нём от Мэтта Фрэкшна.

Вижен

Вероятность: средняя

Где уже умирал: Avengers #500

Замена: нет

Почему может умереть:

Вижен пока толком не застолбил себе место в киновселенной. Его появление в «Эре Альтрона» было сумбурным, а взаимодействие с Алой ведьмой в «Противостоянии», хоть и вышло интересным, все же терялось на фоне остальных событий. К тому же во лбу Вижена предположительно заложен Камень Бесконечности. Так что он будет одним из первых в расстрельном списке Таноса.

Почему может не умереть:

Опять же, он ещё толком не раскрылся. В комиксах про Вижена есть неплохие истории, что даёт возможность для развития героя в будущем. Будет недальновидно избавляться от него так рано. Его смерть куда уместнее в будущем. Ведь если это произойдёт после развития их отношений с Алой ведьмой, у нас будет шанс увидеть экранизацию отличной комикс-арки «День М». В ней Ведьма создала альтернативную реальность, потеряв контроль над способностями из-за смерти возлюбленного.

Халк

Вероятность: средняя

Где уже умирал: Civil War 2

Замена: Амадей Чо

Почему может умереть:

У Халка в киновселенной Marvel непростая судьба. Права на него сохраняются у студии Universal, так что сольный фильм, который актёр Марк Руффало давно заработал, мы, скорее всего, не увидим. Вместо этого сюжетную арку Халка разбросают по другим фильмам вселенной.

Из-за проблем с правами Marvel наверняка будет искать юридические лазейки. Подробности договора Universal и Marvel в точности не известны, но не исключено, что речь идёт именно о правах на Брюса Беннера. Если так, Marvel могут заменить его Амадеем Чо — нынешним Халком в комиксах. Беннер, кстати, погиб в Civil War II, так что Чо сейчас единственный Халк.

К тому же из последних комментариев Руффало следует, что персонаж получит сильное развитие в ближайших фильмах. Возможно, к «Мстителям 4» его арка как раз завершится.

Почему может не умереть:

Если предположение о тонкостях договора неверно, то Беннера некем заменить, а киновселенная сильно потеряет без Халка. К тому же зрителям нравится Халк в исполнении Руффало. Учитывая, что даже в сольных фильмах Marvel теперь редко увидишь меньше двух героев, публика будет не против дальнейшего «размазывания» Халка по другим фильмам.

Тор

Вероятность: низкая

Где уже умирал: Thor Vol. 2 #85

Замена: Бета Рей Билл, Джейн Фостер

Почему может умереть:

Тор — один из ключевых Мстителей. Его смерть произведёт впечатление и на героев, и на зрителей. И если гибель Старка или Капитана Америки была бы предсказуемой, то, убив Тора, Marvel сильно удивят аудиторию. А неожиданные смерти — как раз то, чего не хватало киновселенной.

Почему может не умереть:

Нет ни объективных, ни драматургических предпосылок. «Тор: Рагнарек», скорее всего, станет хитом — в отличие от первых двух сольников бога грома. Тайка Вайтити наконец в полной мере раскроет комедийный талант Криса Хемсворта и даст нам самого смешного Мстителя. Зачем от такого избавляться?

Это не значит, что для Тора битва с Таносом не будет иметь последствий. Он может стать недостойным, как недавно было в комиксах (Loki: Agent of Asgard #9), и лишиться своей силы и власти. Его место в комиксах заняла Джейн Фостер, роль которой в киновселенной исполнила Натали Портман. Она хорошо подходит на роль главной героини (лучше, чем на роль возлюбленной); правда, её не видно в киновселенной с «Тора 2», и неясно, готова ли она дальше работать с Marvel. Но есть и ещё один известный Тор — инопланетянин с лошадиной головой Бета Рей Билл.

Локи

Вероятность: низкая

Где уже умирал: Siege

Замена: нет

Почему может умереть:

Бог любит троицу: Локи «умирал» на экране уже дважды. И оба раза возвращался, чтобы напакостить своему брату Тору. При этом Локи в исполнении Тома Хиддлстона все меньше походит на злодея, его явно тянет к искуплению. Всамделишная смерть трикстера во имя добра может сделать из него полноценного героя.

Почему может не умереть:

Локи хитёр и вряд ли просто так умрёт, что уже не раз доказывал. Да и делать его однозначным героем, трагически убив, куда скучнее, чем выстраивать противоречивый образ антигероя. К тому же, если Тор выживет, оставлять его без Локи бессмысленно: уж очень хорошо они друг друга дополняют.

Человек-паук

Вероятность: низкая

Где уже умирал: Death of Spider-Man

Замена: Майлз Моралес, Шёлк

Почему может умереть:

В спину Питеру Паркеру дышит Майлз Моралес, восходящая звезда комиксов. Читатели приняли темнокожего Человека-паука достаточно хорошо, и Marvel перевели его из ныне покойной Ultimate-вселенной в основную. Мы почти наверняка знаем, что Моралес есть в киновселенной Marvel: герой Дональда Гловера намекнул на это в «Человеке-пауке: Возвращение домой», а в вырезанной сцене заявил это почти прямым текстом.

Смерть Человека-паука будет ударом для зрителей и героев: гибель школьника на поле боя стала бы самым мрачным поворотом киновселенной. А для Marvel смерть Паркера положит конец головной боли с правами на персонажа. Sony заберут классического Паука в свою киновселенную с Томом Харди в роли Венома, а Marvel вложатся в набирающего популярность Моралеса.

Помимо Моралеса, в «Возвращении домой» мелькнула ещё одна альтернатива Пауку — Синди Мун, известная в комиксах как супергероиня Шёлк. В фильме девушка состоит с Питером в одной команде по декатлону и паучьих способностей не проявляет. Возможно, её ввели как запасной вариант, если возникнут проблемы с правами и на Моралеса.

Почему может не умереть:

Человек-паук только-только «вернулся домой». Убивать его кажется нелогичным, учитывая успех героя в исполнении Тома Холланда. К тому же в комиксах Паркер и Моралес сейчас спокойно уживаются. А насчёт прав, как показала практика, можно договориться.

Герои, которые точно не умрут Стражи галактики — Джеймс Ганн вряд ли позволит кому-то распоряжаться жизнями его любимцев. Защитники — Netflix их уже убили. Каратель — он не станет умирать в фильме с рейтингом PG-13. Нелюди — что мёртво, умереть не может. Утка Говард — сначала мы должны увидеть его сольный фильм!

А кто умрёт по вашему мнению? Железный человек

Ник Фьюри

Капитан Америка

Воитель

Соколиный глаз

Вижен

Халк

Тор

Локи

Человек-паук Смотреть результаты

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