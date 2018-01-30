Портал SlashFilm сообщает, что подошли к концу съёмки секретного фантастического фильма «Оверлорд» (Overlord). Эта картина окутана ореолом таинственности, поскольку она будет входить во вселенную продюсера Джей Джей Абрамса «Кловерфилд». Рассказываем, что нам известно об этом фильме.

«Оверлорд» покажет события Второй мировой войны, а именно — высадку американских войск в Нормандии. В центре сюжета окажутся солдаты, которым предстоит сражаться не только с силами противника, но и со сверхъестественными созданиями. Бойцы начинают военную операцию в одной из деревень, в которой сталкиваются с ужасными тварями — экспериментами нацистов.

Неясно, как именно «Оверлорд» будет связан с другими фильмами серии, ведь события разделяет почти полвека! Но даже если авторы и не смогут удачно связать картину с общей вселенной, мы всё равно увидим любопытный фантастический фильм о Второй мировой.

Режиссером картины выступил Джулиус Эйвери («Молодая кровь»), в главных ролях снялись Уайат Расселл («Мачо и Ботан 2») и Йован Адепо («Ограды»).

Любопытная деталь: на сайте Box Office Mojo датой релиза значится 26 октября 2018 года. Учитывая, что «Частица бога» — третий фильм вселенной «Кловерфилд» — должна выйти в апреле, то выходит, нас ждёт два фантастических фильма в одной вселенной сразу, причём не супергеройских! Правда, «Частица бога» может миновать кинотеатры — по последним слухам, права на показ ленты планирует выкупить Netflix.