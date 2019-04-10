Режиссёр Джей Джей Абрамс редко даёт интервью, особенно о «Звёздных войнах» и производственном процессе. Однако после завершения съёмок изданию Fast Company удалось разговорить постановщика — в том числе на тему грядущего девятого эпизода саги. Режиссёр рассказал, из-за чего возникла спешка при создании картины, почему едва не отказался от съёмок, к кому он обратился за помощью и чем ему помешал фильм Райана Джонсона. Да-да, события восьмого эпизода стали камнем преткновения не только в рядах фанатов, но и в самой студии.

О «Последних джедаях» и пути Джонсона

Сперва немного контекста.

Восьмой эпизод в своё время расколол поклонников на два лагеря — а всё из-за того, что режиссёр Райан Джонсон низверг некоторые каноны саги. Например, в фильме мы узнали, что родители Рей на самом деле ничего из себя не представляли. А Сноука и вовсе не раскрыли — и это после сотен теорий о его происхождении.

После того, как Lucasfilm назначили режиссёром девятого эпизода Джей Джей Абрамса, многие зрители посчитали, что он «откатит» или иначе интерпретирует события «Последних джедаев». Масла в огонь подлил и сам Райан Джонсон в недавнем интервью. Как оказалось, постановщик вовсе не против, чтобы Абрамс пошёл по другому пути.

Я хочу отпустить все свои ожидания. Я хочу сесть поудобнее. Я хочу, чтобы меня развлекли, чтобы меня удивили. Пусть он делает то, чего я не ожидаю. Райан Джонсон, режиссёр

Разумеется, журналист спросил Абрамса про влияние восьмого эпизода — как выяснилось, «Последние джедаи» действительно всё усложнили.

У меня были кое-какие мысли о том, куда должна была развиваться история, но всё усложнял восьмой эпизод, потому что это была история, которую Райан написал, отталкиваясь от «Пробуждения Силы» ещё до нашей встречи. И он увёл повествование совсем в другом направлении. Так что мы должны были учитывать «Последних джедаев». Так что наш фильм не только должен был закончить то, что мы начали, он должен был закончить то, что мы начали, а потом кто-то другой продолжил.

Вероятно, в девятом эпизоде мы можем получить ответы на вопросы, которых нас лишили ранее.

О девятом эпизоде: сжатые сроки и отсутствие сценария

Абрамс подчеркнул, что девятый эпизод должен был завершить не только новую трилогию, но и вообще все номерные фильмы, вышедшие ранее. Из-за того, что у режиссёра и его соавторов накопилось очень много идей, которые нужно был увязать вместе с уже готовым материалом, был шанс, что «всё развалится». Но постановщик уверен, что у команды всё получилось — несмотря на «отсутствие абсолютной определённости и отсутствие чёткой структуры».

…Теперь, когда съёмки завершены, я чувствую, что мы вполне справились. Я вполне представляю себе, как «девятка» могла превратиться в совершенно неудачное смешение идей и вопросов, кое-как скреплённое вместе при помощи сюжетных костылей, в общем, фильм вполне мог превратиться в хаос. <…> Мне кажется, что мы сделали — и я не хочу сглазить или показаться самоуверенным — нечто по-настоящему особенное. Так что теперь, вернувшись домой, я испытываю облегчение и благодарность оттого, что мне довелось сделать.

Главная проблема, с которой столкнулся Абрамс, когда ему предложили поработать над «Звёздным войнами» снова — это сжатые сроки. Всё из-за того, что компания слишком рано, по его мнению, объявила дату выхода картины. При этом у съёмочной команды не был завершён сценарий, а площадки ещё не были подготовлены.

Давайте прикинем: у вас нет сценария, есть дата премьеры и вам жизненно важно, чтобы весь производственный процесс начиная от принятия решения и заканчивая премьерой, уложился в двухлетний промежуток времени. А у вас в буквальном смысле ничего нет… У вас нет сюжета, нет актёрского состава, нет дизайнеров, нет съёмочных площадок. Есть съёмочная группа, и есть кое-какие вещи, которые сработали бы в предыдущей версии фильма, но вы должны начинать с нуля.

Поэтому постановщик обратился за помощью к сценаристу Крису Террио («Лига Справедливости», «Бэтмен против Супермена», «Операция „Арго“»).

…Поэтому первым делом я связался со сценаристом, которым восхищался много лет — с Крисом Террио. Мы не были лично знакомы, и тут я такой звоню ему и говорю: «Слушай, мужик, ты не хотел бы написать в соавторстве со мной «Звёздные войны»? И тут он просто закричал — скорее всего, и от восторга, и от ужаса, но на мой взгляд, прежде всего от восторга.

О возвращении к «Звёздным войнам»

Также Абрамс рассказал, как так вообще вышло, что его пригласили поработать после того, как руководство уволило Колина Треворроу («Мир Юрского периода») в сентябре 2017 года. Постановщик не планировал заниматься сагой и даже собирался отказаться от предложения в пользу некого своего проекта.

Я не был тем парнем, которого они изначально выбрали, понимаете? Я работал над другими проектами и у меня в голове была ещё одна задумка, которой, как я предполагал, я и займусь следующим делом, если всё выгорит. А потом мне звонит Кэти Кеннеди и спрашивает: «А ты не рассмотришь всерьёз возможность вернуться?». А как только всё это завертелось, всё произошло довольно быстро. Вся эта затея была сумасшедшим прыжком веры. И был такой момент, когда я едва не сказал: «Нет, я не буду этого делать». Мне в принципе было довольно волнительно ввязываться в эту затею, потому что я страстно люблю «Звёздные войны», и это казалось слишком… на личном уровне, мне казалось очень опасной идеей так близко подбираться к тому, что имеет для меня столь огромное значение.

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Что получается в итоге? После интервью напрашивается два вывода:

Скорее всего, Абрамс обратит ключевые сюжетные открытия «Последних джедаев». Люка вряд ли воскресят, но, похоже, в центре трилогии снова окажется избранность Рей. Фанаты считают, что в девятом эпизоде нам покажут мать героини — её сыграет, предположительно, Кери Рассел («Американцы», «Планета обезьян: Революция»). Ранее она работала с Абрамсом над третьей частью картины «Миссия: Невыполнима». По данным СМИ, роль Рассел связана с участием в экшен-сценах. Новая трилогия не была прописана с самого начала — каждый фильм создавался с нуля с оглядкой на предыдущие части. Разве что каждую картину собирались посвятить одному из старых персонажей, но, вероятно, смерть Кэрри Фишер поставила крест на задумках о девятом эпизоде. И потому его пришлось писать с начала.

Девятый эпизод выйдет в российский в прокат 19 декабря. Первые подробности о нём могут рассказать на выставке Star Wars Celebration, которая пройдёт с 11 по 15 апреля.

Абрамс завершил съёмки ещё в феврале. Известно, что к своим ролям вернутся Дейзи Ридли, Адам Драйвер, Джон Бойега, Оскар Айзек, Люпита Нионго, Донал Глиссон, Келли Мари Трэн, Йонас Суотамо и Билли Лурд. Кроме того, в заключительном фильме трилогии появятся звёзды саги — Марк Хэмилл, Энтони Дэниелс и Билли Ди Уильямс. Среди новичков актёрского состава — Наоми Аки («Доктор Кто», «Леди Макбет»), Ричард Э. Грант («Логан», «Игра престолов») и Мэтт Смит («Доктор Кто»).

Полный перевод блока интервью Абрамса про «Звёздные войны» можно почитать в сообществе Jedi Council.