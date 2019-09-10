Автор заметки The Hollywood Reporter подсчитал тройку фильмов, которых, с учётом инфляции, можно считать самыми убыточными.

Сперва он вспомнил о «Клеопатре» 1963 года, которая тогда обошлась в 44 миллиона долларов (365 миллионов по нынешним меркам). Из-за провала студия 20th Century Fox оказалась в такой финансовой яме, что ей пришлось продать место, известное как Century City. Точных цифр издание не приводит.

Следующим кандидатом можно считать драму «Врата рая» 1980 года. Бюджет картины тогда тоже составил 44 миллиона долларов (сейчас — 171 миллион), а съёмки затянулись на 10 месяцев. В домашнем прокате фильм собрал жалкие 3,5 миллиона — и в итоге, с поправкой на инфляцию, «ушёл в минус» на 128 миллионов.

Также автор отметил «Остров головорезов», из-за провала которого в Голливуде стали долго избегать пиратской тематики. Фильм вышел в 1995 году, а его бюджет по разным оценкам составил от 98 до 115 миллионов долларов. По всему миру картина собрала 15,7 миллиона, что в итоге вместе с провалом фильма «Шоугёлз» привело к банкротству кинокомпании Carolco Pictures.

Хуже всего ситуация была с научно-фантастическим эпиком Disney «Джон Картер», который обошёлся студии в 263,7 миллиона долларов (и ещё 100 миллионов на маркетинг). Фильм собрал в прокате 284 миллиона, лишь половину суммы, нужной, чтобы выйти «в ноль». В итоге автор заметки прикидывает, что студия потеряла порядка 200 миллионов долларов, и где-то 136,6 миллиона из них — из-за производства картины. Поэтому «Джона Картера» можно считать самым убыточным фильмом.