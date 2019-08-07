Disney опубликовала отчёт за третий финансовый квартал (финансовый год в США начинается с 1 октября и идёт до 30 сентября). Среди подробностей компания упоминала направление по развитию франшиз от Fox — многие из старых фильмов хотят «переосмыслить» в виде проектов для будущего стримингового сервиса Disney+.

К потенциальному перезапуску готовятся фильмы «Ночь в музее», «Дневник слабака», «Один дома» и «Оптом дешевле». Подробностей о них пока нет — например, неизвестно, кто будет руководить ремейками, а также в каком формате они выйдут, в виде сериалов или фильмов.

Возможно, детали о картинах Fox расскажут на D23 Expo — фестивале Disney. Одной из центральных тем станет запуск стриминговой платформы. Её планируют открыть в некоторых странах уже 12 ноября.

D23 Expo пройдёт с 23 по 25 августа в Анахейме (Калифорния).

Читайте также

Все подробности о стриминговом сервисе Disney+: цена, дата запуска и контент 4

Все подробности о Disney+: цена, дата запуска и контент

 12.04.2019

Disney запустят «убийцу» Netflix 12 ноября. Подписка обойдётся в 7 долларов в месяц.

Disney объявила даты выхода новых «Аватаров» и «Звёздных войн»

Disney объявили даты выхода новых «Аватаров» и «Звёздных войн»

 07.05.2019

Компания также перенесла «Новых мутантов» и экранизацию «Артемиса Фаула» на 2020 год.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики