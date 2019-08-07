Disney опубликовала отчёт за третий финансовый квартал (финансовый год в США начинается с 1 октября и идёт до 30 сентября). Среди подробностей компания упоминала направление по развитию франшиз от Fox — многие из старых фильмов хотят «переосмыслить» в виде проектов для будущего стримингового сервиса Disney+.

К потенциальному перезапуску готовятся фильмы «Ночь в музее», «Дневник слабака», «Один дома» и «Оптом дешевле». Подробностей о них пока нет — например, неизвестно, кто будет руководить ремейками, а также в каком формате они выйдут, в виде сериалов или фильмов.

Возможно, детали о картинах Fox расскажут на D23 Expo — фестивале Disney. Одной из центральных тем станет запуск стриминговой платформы. Её планируют открыть в некоторых странах уже 12 ноября.

D23 Expo пройдёт с 23 по 25 августа в Анахейме (Калифорния).