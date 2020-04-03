После долгого молчания о кинотеатральных релизах Disney представил обновлённый график релизов. Если кратко, то компания отдала крупный блокбастер «Артемис Фаул» на стриминговый сервис, а все остальные картины посыпались, как костяшки домино.

Обновлённый график:

«Мулан» — 24 июля (была 27 марта);

«Чёрная вдова» — 6 ноября (была 1 мая);

«Вечные» — 12 февраля 2021-го (были на 6 ноября);

«Шанг-Чи и Легенда десяти колец» — 7 мая 2021-го;

«Круиз по джунглям» — 30 июля 2021 года (был 24 июля 2020-го);

«Доктор Стрэндж и Мультивселенная безумия» — 5 ноября 2021-го;

«Тор: Любовь и гром» — 18 февраля 2022-го;

«Чёрная пантера 2» останется на 8 мая 2022-го, как и «Капитан Марвел» на 8 июля 2022-го.

«Артемис Фаул» Кеннета Браны не выйдет в прокат 29 мая — он выйдет на Disney+. Дату пока не объявили.

Вот что случилось с другими релизами:

«Главный герой» с Райаном Рейнольдсом — 11 декабря (было 3 июля);

«Французский диспетчер» Уэса Андерсена — 16 октября (было 24 июля);

фильм про Индиану Джонса, «Вестсайдскую историю» Спилберга и «Последнюю дуэль» Скотта остаются на декабре этого года.

Картины Disney и Searchlight — включая «Личную историю Дэвида Копперфилда», «Женщину в окне» и «Новых мутантов» — пока остаются без даты выхода.