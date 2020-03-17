Похоже, угроза коронавируса смогла сделать то, о чём говорили в индустрии в последние годы — сократить 90-дневный зазор между выходом картины в прокат и появлением на «цифровых» носителях.

Вечером 16 марта студия Universal первой объявила, что уже в эту пятницу, 20 марта, выпустит в онлайн-кинотеатрах свои фильмы: «Охоту», «Эмму» и «Человека-невидимку». Последний вышел в прокат в конце февраля-начале марта. Вероятно, аналитики подсчитали, что своего кассового потенциала лента уже достигла — она собрал 122 миллиона долларов при бюджете в 7 миллионов. Арендовать картины можно будет на 48 часов при цене в 20 долларов — как дела будут обстоять в российских кинотеатрах, пока неизвестно.

Также в «цифровой» тур отправится анимационный мюзикл «Троллей» — мультфильм минует кинотеатры, где должен был стартовать 10 апреля.

Через несколько часов к Universal присоединились компании Warner Bros. и STX. Первая отдаст в онлайн-сервисы супергеройский боевик «Хищные птицы», а вторая — «Джентльменов» Гая Ричи. Оба фильма будут доступны 24 марта. Ранее «КиноПоиск» сообщал, что планирует выпустить криминальную комедию на своём сервисе в конце апреля — будем ждать новостей о сдвиге сроков.