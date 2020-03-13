Мистический триллер и комедия про андроида-полицейскую: «КиноПоиск» рассказал о своих оригинальных сериалах

12 марта «КиноПоиск» провёл презентацию новых проектов, которые в ближайшие полгода появятся в онлайн-сервисе. Среди них — семь сериалов собственного производства: мистический триллер по сценарию Глуховского и фантастическая комедия про андроида на госслужбе.

«Проект „Анна Николаевна“» — фантастическая комедия про андроида-полицейскую из Москвы, которая учится быть человеком в провинциальном отделе МВД. Коллеги думают, что Анна Николаевна дочь замминистра и ничто не предвещает беды, пока очеловечивание не заходит слишком далеко. Главную роль исполнила Зоя Бербер. Продюсерами выступила компания Александра Цекало «Среда».

«Водоворот» — триллер, рассказывающий о подростках, которые становятся жертвами серийного убийцы. Он выбирает своих жертв среди тинейджеров и обставляет убийства как оккультные ритуалы. Создала студия «Марс Медиа», в главной роли Владимир Вдовиченков, выход летом 2020-го.

«Топи» — мистический триллер, сценарий написал Дмитрий Глуховский («Метро 2033» и «Текст»). В центре сюжета — пять молодых москвичей, которые едут в таинственный монастырь в полумертвой деревне Топи, надеясь найти там помощь. Но в итоге они встречаются с собственными страхами. Выход запланирован на осень 2020-го.

Ещё четыре проекта с фантастикой никак не связаны: это политическая комедия «Последний министр», драма о новых медиа в Telegram «Кликбейт», антология любовных историй «Беспринципные» и комедия о субличностях в голове девушки «Настя, соберись!».

Также в грядущем сезоне стоит ждать продолжения как уже стартовавших зарубежных проектов вроде «Рика и Морти», «Харли Квинн» и «Бэтвумен», так и появления мультсериалов для детей — «Малышарики», «Гравити Фолз», «Леди Баг и Супер-Кот» и новый сезон «Смешариков». Кроме того, «КиноПоиск» приобрёл права на показ будущего сериала «Дивный новый мир» — очередной экранизации Олдоса Хаксли, с Олденом Эренрайком, Джессикой Браун-Финдли и Гарри Ллойдом.

Отдельно сервис запустил сотрудничество с отечественными режиссёрами, что позволит выпустить на сайте картины или с минимальным «окном» после кинопроката («Воздух» Алексея Германа-мл., «Гипноз» Валерия Тодоровского), или вообще день-в-день, как «Фея» Анны Меликян с Константином Хабенским. Фантастический триллер расскажет о встрече геймдизайнера виртуальных игр с активисткой, которая убеждает того, что существующая реальность — не единственная. Релиз в кинотеатрах и на «КиноПоиске» намечен на 30 апреля.

Кроме того, в скором времени по подписке зрителям будут доступны гангстерская комедийная драма «Джентльмены» Гая Ричи и комедийный боевик «Пушки Акимбо».