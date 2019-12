Ожидаемые сериалы 2020: новинки фантастики, фэнтези и ужасов

Конец 2010-х чётко дал понять: самая интересная, захватывающая и оригинальная фантастика перешла на малые экраны. Студии начали осознавать, что очередную экранизацию Стивена Кинга или адаптацию комиксов лучше превратить в мини-сериал на десять эпизодов, чем пытаться впихнуть в два часа, потеряв по пути все детали. Так что в 2020-м нас ждёт вал необычных сериалов: от многочисленных супергероев до космической комедии, от новой версии антиутопии «Сквозь снег» до «Дракулы» от создателей «Доктора Кто», от экранизации «Чужака» Стивена Кинга до сериала по комиксу его сына.

Звёздный путь: Пикар

Star Trek: Picard

Когда и где? 24 января на CBS и Amazon Prime Video

Что? Научно-фантастическая драма, продолжение Star Trek: The New Generation

О чём? О бывшем капитане Звёздного флота Жан-Люке Пикаре, который так и не смирился с гибелью товарища, андроида Дейты, и уничтожением Ромула в результате взрыва сверхновой. Пикар тихо доживает свои дни на отдалённой плантации, пока однажды к нему за помощью не обращается некая девушка, которой угрожает неизвестный враг.

Чего ждём? Правильного возвращения «Звёздного пути». Да, в последнее время продюсеры франшиз злоупотребляют этим выражением, но, кажется, в этот раз всё может сработать. За основу авторы взяли один из самых популярных сериалов по вселенной, а в центр поместили харизматичного Патрика Стюарта, который ещё в «Логане» показал, что может достойно возвращаться к старым образам.

Трейлер обещает нам андроида Дейту (как минимум во сне Пикара и в виде запчастей), Семь-из-девяти и возвращение Джонатана Фрейкса в роли Уильяма Т. Райкера. Наверняка создатели припасли ещё пару сюрпризов и множество отсылок для поклонников. Но, судя по ролику, в основу сюжета ляжет какая-то новая история.

Шоураннером выступает американский писатель Майкл Шейбон (работал над фильмами «Джон Картер» и «Человек-паук 2», а из его книг вы наверняка слышали про «Лунный свет» и «Союз еврейских полисменов»), а исполнительным продюсером — Алекс Курцман, параллельно занимающийся «Дискавери». И если «Дискавери» фанатам не понравился, то «Пикар» даже по трейлерам приняли куда благосклоннее — похоже, авторам всё же удалось найти нужную формулу. Видимо, в ней уверено и руководство, заранее продлившее сериал на второй сезон.

Ключи Локков

Locke & Key

Когда и где? 7 февраля на Netflix

Что? Мистический триллер на тему «дома с привидениями»

О чём? О семье Локков, которая пережила кошмарную трагедию — безумные подростки ворвались в дом и убили отца, Рэнделла Локка. Сразу после похорон чудом оставшиеся в живых родственники бежали в старинный семейный особняк в городе Лавкрафт. После этого дети то тут, то там стали находить загадочные ключи, дарующие своим владельцам магические силы. Именно эти странные ключи помогут семье Локков понять, как мрачный дом связан с убийством — и почему одержимые подростки хотят завершить начатое, расправившись с остальными членами семьи.

Чего ждём? Адаптации одного из лучших произведений Джо Хилла, сына Стивена Кинга. Вместе с чилийским художником Габриэлем Родригезом он создал динамичный, атмосферный и глубокий триллер, который можно смело ставить на полку рядом с лучшими произведениями Короля ужасов. Основная серия уже завершена, и сейчас Джо планирует выпустить спин-офф о разных великих войнах в истории, от Гражданской войны в США до Второй мировой. Звучит как задел для телевселенной!

Исполнительными продюсерами сериала выступают опытный телевизионщик Карлтон Кьюз («Остаться в живых», «Штамм», «Джек Райан»), продюсер проектов Netflix Эйрон Элай Колет (сценарист «Звёздного пути: Дискавери», «Героев», «Рассвета»), одна из продюсеров «Призраков дома на холме» Мередит Эверилл и, разумеется, сам Джо Хилл. Актёры не столь известные, но в роли младшего сына Локков нетрудно узнать юного Джексона Роберта Скотта — Джорджи из «Оно».

Сквозь снег

Snowpiercer

Когда и где? Весной 2020-го на TBS

Что? Постапокалиптическая антиутопия, адаптация французского комикса

О чём? О несущемся сквозь снег поезде, в котором живут остатки человечества. Это все, кто остался в живых после ледяного апокалипсиса семилетней давности. Общество поделено на классы по вагонам: в хвосте едут бедняки и рабочие, а ближе к голове состава — элита. Недовольство из-за неравенства растёт, и среди низов назревают революционные настроения.

Чего ждём? По сути, ремейк фильма 2013 года. Новая адаптация не продолжает его, а заново рассказывает ту же историю — вплоть до повторения отдельных сцен вроде эпизода с обмороженной рукой. На сей раз авторы сместят акценты и уделят больше внимания руководству состава, которое пытается сохранить общество хоть в каком-то виде. Идея дать зрителю ещё и «взгляд на верхушку» неплоха, тем более что одного из пассажиров первого класса — диктора, что зачитывает объявления, — играет оскароносная Дженнифер Коннелли.

Пока что главная интрига сериала — а что покажут во втором сезоне, на который «Сквозь снег» продлили аж за полгода до выхода первого? Нового диктатора? Последствия крушения? Надеемся, авторам хватит изобретательности.

Y: Последний мужчина

Y

Когда и где? Когда-то в 2020-м на FX

Что? Постапокалипсис, адаптация комикса Брайана К. Вона

О чём? О конце света, который выкосил самцов млекопитающих всех видов. В живых остались только парень по имени Йорик Браун и его обезьянка-капуцин по кличке Амперсанд. Гибель половины населения Земли обернулась грандиозной катастрофой, инфраструктура и привычное общество рухнули. На руинах женщины строят новый мир, в котором пытаются сохранить хоть какой-то порядок.

Чего ждём? Добротной экранизации одного из самых известных комиксов Вона и Vertigo, получившего три премии Айснера. Даже у нас издали все тома цикла! Шоу разрабатывается для канала FX, не боящегося «взрослого» контента, а значит, авторы могут без стеснения перенести на экран все задумки сценариста в том виде, в каком они поданы в комиксе, — вроде пугающих, но эффектных эпизодов массовой смерти в начале.

Пилот отсняли ещё в 2018-м. Каналу понравилась работа Майкла Грина («Американские боги»), но позже что-то пошло не так, и он покинул проект, — однако вскоре ему нашли замену, и производство продолжилось.

Сокол и Зимний солдат

The Falcon and the Winter Soldier

Когда и где? Когда-то в 2020-м на Disney+

Что? Супергеройский боевик, связанный с киновселенной Marvel

О чём? О дуэте из команды Мстителей: Сэме Уилсоне и Баки Барнсе. Напарникам предстоит разгребать последствия битвы с Таносом и жить в мире, где пять трагических лет прошли только для половины населения. В конце «Финала» Стив Роджерс передал Сэму щит и титул Капитана Америки, и теперь тому предстоит узнать, каково это — быть надеждой, символом и защитником всей страны.

Чего ждём? Первого крупнобюджетного сериала, напрямую связанного с киновселенной Marvel. Впрочем, и сами фильмы КВМ можно считать эпизодами большого сериала. Здесь формат немного сменится, но «начинку» создатели обещают оставить прежней. Мы увидим знакомых героев и зрелищный экшен, а события сериала будут влиять на основной сюжет киновселенной. Кроме того, «Сокол и Зимний солдат» наряду с «Человеком-пауком: Вдали от дома» (и, возможно, «Вечными») затронут события после победы над Таносом. В «Пауке» про них рассказали совсем мало, но в сериале у авторов возможностей будет больше.

Скорее всего, «Сокол и Зимний солдат» будет чем-то средним между вторым и третьим фильмами про Капитана Америку — боевиком-триллером с политическими заговорами и темой принятия ответственности. Во второстепенных ролях вернутся Эмили Ванкэмп (Шерон Картер) и Дениэл Брюль (Барон Земо), который снова будет плести интриги против супергероев. Ну и конечно, ждём новых мемов и народного творчества о крепкой мужской дружбе Сокола и Баки!

Старгёрл

Stargirl

Когда и где? Весной 2020-го на DC Universe и The CW

Что? Подростковая супергероика

О чём? О студентке Кортни Уитмор, которая находит необычный посох, наделяющий своего владельца суперсилами. Оказывается, этот посох принадлежал её отчиму — тот когда-то был помощником супергероя по прозвищу Стармен. Теперь артефакт почему-то выбрал девушку. Это подвигает Кортни надеть костюм и вдохновить новое поколение супергероев.

Чего ждём? Оптимистичного взгляда на привычную супергероику с девушкой в главной роли. Ранее продюсеры других супергеройских сериалов The CW (канал будет показывать шоу наряду с DC Universe) запустили более дерзкий и мрачный проект «Бэтвумен» о кузине Бэтмена из Готэма. «Старгёрл» выглядит противовесом ему: немного наивный семейный сериал про долг и отвагу. Пока что главная интрига — когда «Старгёрл» войдёт в основную супергеройскую телевселенную The CW. Стилистически сериал туда более чем вписывается.

Хелстром

Marvel’s Helstrom

Когда и где? Когда-то в 2020-м на Hulu

Что? Инфернальная супергероика

О чём? О Деймоне и Ане Хелстромах, полудемонах, которые охотятся на злодеев. Один из таких — их отец, могущественный и таинственный серийный убийца. А мать героев двадцать лет назад поместили в психиатрическую клинику. Хелстромы приворяются, что ведут обычную жизнь — Деймон преподаёт этику, а Аня якобы управляет аукционным домом, — но втайне борются с мистическими силами.

Чего ждём? Последнего сериала от студии Marvel Television, которая подарила нам все ТВ-проекты 2010-х по марвеловским комиксам, от «Агентов Щ.И.Т.» до «Сорвиголовы». Первоначально рассказывать о мистической стороне вселенной должны были два сериала, «Хелстром» и «Призрачный гонщик» (в последнем главным героем мог стать Робби Рейес из «Агентов»), но второй проект свернули — видимо, из-за планов показать Гонщика на большом экране. Остались только Хелстромы, которым точно не светит продление. Зато выпускают их на Hulu, куда Disney, как правило, отдаёт контент для взрослых.

Сериал начали снимать осенью, производство по плану завершится в конце зимы. Пока что у Marvel было не так много проектов о всякой чертовщине, так что звучит как минимум интригующе.

Дракула

Dracula

Когда и где? 1–3 января на BBC One (4 января на Netflix)

Что? Новая история о знаменитом кровопийце

О чём? О графе Дракуле, наводящем ужас на всю Восточную Европу. Создатели планируют показать ещё один вариант происхождения легендарного вампира, плюс-минус соответствующий истории Брэма Стокера и разбавленный новыми кровавыми эпизодами, которые «раскроют уязвимое место Дракулы».

Чего ждём? Харизматичного мерзавца, сексуально пьющего кровь, — именно такое впечатление по трейлеру производит Клас Бланг, исполнитель главной роли. Никаких особых подробностей нам пока не показали.

Впрочем, без мозголомных твистов и «вау-моментов» наверняка не обойдётся, ведь за «Дракулу» отвечают Стивен Моффат и Марк Гэтисс. В их послужном списке «Шерлок» с Камбербэтчем и несколько сезонов «Доктора Кто» (Моффат был шоураннером, а Гэтисс — сценаристом). С них станется переосмыслить происхождение легендарного вампира и сделать Дракулой, например, Джонатана Харкера. Вместе с Миной Харкер они заявлены среди персонажей, а вот Ван Хельсинга почему-то нет.

Авеню 5

Avenue 5

Когда и где? С 19 января на HBO

Что? Научно-фантастическая комедия про аварию космического судна

О чём? О роскошном космическом лайнере, который попадает в аварию. Богачи, выложившие за билет на рейс немало денег, начинают возмущаться и сеять панику, и спасать положение приходится капитану судна. Ему надо разобраться как с причинами аварии, так и с беспокойной толпой.

Чего ждём? Высокобюджетного ремейка «Крутого пике» с Хью Лори в роли неунывающего и мужественного Командора. И это только один пласт! Другой, не менее важный, — социальная сатира на тему отношений между бедняками и богачами. Сериалом занимается режиссёр «Вице-президента» и «Смерти Сталина» Армандо Ианнуччи, который уже собаку съел на произведениях подобного толка.

Проклятая

Cursed

Когда и где? Когда-то в 2020-м на Netflix

Что? Фэнтезийная драма на основе артурианы

О чём? Пересказ знаменитой легенды с точки зрения юной Нимуэ, будущей Владычицы озера. Девочка с детства была связана с тёмной магией, что пугало всех в её окружении. Когда она подросла, в деревню вторглись безжалостные Красные Паладины. Они предали деревню огню, но мать спасла Нимуэ и наказала ей найти волшебника Мерлина. В ходе приключений девушка знакомится с наёмником Артуром и отправляется на поиски легендарного меча, чтобы отомстить захватчикам.

Чего ждём? Ещё одну попытку Netflix сыграть на поле фэнтези. В 2019-м у сервиса уже вышли масштабный приквел «Тёмного кристалла» и экранизация «Ведьмака». Теперь в один ряд с ними встанет «Проклятая», которая может прийтись по нраву поклонникам жанра и ревизионистских историй вроде «Туманов Авалона».

В основе шоу — роман Фрэнка Миллера («Бэтмен: Год первый», «300», «Город грехов») и голливудского сценариста Тома Уилера («Кот в сапогах»). Ещё один козырь — неплохой актёрский состав. Главную героиню играет Кэтрин Лэнгфорд из «13 причин почему», другого популярного проекта Netflix.

Космические войска

Space Force

Когда и где? Когда-то на Netflix

Что? Фантастическая производственная комедия

О чём? О команде сослуживцев из военно-космических сил США, которым надлежит «защищать спутники от атак» и «выполнять поручения, связанные с космической сферой».

Чего ждём? Комедии в стиле «Офиса», но про астронавтов, космические станции и тому подобное. Её идея родилась у авторов после того, как летом 2018-го Дональд Трамп объявил о формировании ВКС США — тех самых Space Force. К участию в сериале привлекли видных актёров вроде Стива Карелла («Офис»), Джона Малковича и Бена Шварца. Съёмки стартовали в сентябре, так что шанс увидеть сериал в 2020-м ещё есть.

Ужасы по дешёвке: Город ангелов

Penny Dreadful: City of Angels

Когда и где? Когда-то в 2020-м на Showtime

Что? Мистическая драма с вкраплениями мексиканских мифов. Своего рода спин-офф сериала с Евой Грин

О чём? О семье латиноамериканцев в 1930-е, которых застало врасплох развитие Лос-Анджелеса и строительство автострады Арройо-Секо Парквей. В центре сюжета — Тиаго Вега, чьей семье пришлось переехать из-за стройки. Вега служит полицейским детективом, и ему предстоит расследовать убийство, в котором, похоже, не обошлось без сверхъестественного вмешательства

Чего ждём? Драму одной семьи, на которую свалились все беды, от иммиграционной политики до претензий правоохранительных органов. Но бытовые конфликты быстро разбавит демонесса по имени Магда в исполнении Натали Дормер («Игра престолов», «Тюдоры»). Актриса называет свою героиню «агентом хаоса», который будет сеять семена раздора. В первом сезоне, по словам Дормер, мы увидим три человеческих образа демонессы.

Шоураннером проекта выступает Джон Логан — создатель и сценарист оригинальных «Ужасов по дешёвке», где играли Ева Грин и Тимоти Далтон. Герои и сеттинг теперь другие, но мистический компонент по-прежнему на месте. По словам Логана, именно Магда — причина, по которой новое шоу носит прежнее название.

Рагнарёк

Ragnarok

Когда и где? 31 января на Netflix

Что? Предапокалиптическая драма по мотивам скандинавских мифов

О чём? О норвежском городке под названием Эдда, жители которого начинают замечать резкие климатические изменения вроде растаявших за несколько дней айсбергов. В центре внимания — несколько подростков и молодых людей, уверенных, что всё это знамения Рагнарёка, конца света.

Чего ждём? Переосмысления скандинавской мифологии, на этот раз от самих норвежцев (Netflix приобрёл права на драму для показа по всему миру), да ещё и на актуальную тему. По первому ролику не до конца ясно, на самом ли деле перед нами те самые скандинавские боги (одного из них зовут Магни, как сына Тора из мифов) или создатели просто планируют поводить зрителей за нос.

Чужак

The Outsider

Когда и где? С 12 января на HBO

Что? Мистический детективный триллер, экранизация романа Стивена Кинга

О чём? О тренере бейсбольной команды Терри Мейтленде — его обвиняют в изнасиловании и убийстве одиннадцатилетнего мальчика. И, хотя улики указывают на Мейтленда, окружающие задаются вопросом, как примерный семьянин и преподаватель мог пойти на такое. Впрочем, картина радикально меняется, когда выясняется, что Терри на момент преступления был в другом городе.

Чего ждём? Серьёзной и драматичной адаптации. Создатели взяли формат мини-сериала — десять часовых эпизодов, — чтобы детально перенести события романа на экран. «Чужак» — это не столько ужасы, сколько реализм с элементами мистики. Судя по трейлерам, создателям удалось передать настроение романа, так что ждём чего-то в духе «Настоящего детектива».

HBO определённо делают ставку на «Чужака»: над проектом работают ветераны ТВ-индустрии, а в главных ролях уже примелькавшиеся актёры вроде Бена Мендельсона («Изгой-один», «Первому игроку приготовиться») и Джейсона Бейтмана («Озарк»).

Родина: Форт Салем

Motherland: Fort Salem

Когда и где? Когда-то на Freeform

Что? Драма в жанре городского фэнтези

О чём? Об альтернативном современном мире: здесь правительство Штатов триста лет назад отказалось преследовать салемских ведьм и вместо этого заключило с ними соглашение. Мир изменился — да так, что теперь в нем царит матриархат. В центре сюжета — история курсанток Форта Салема, военной академии. Трём девушкам выпадает шанс проявить себя не только на тренировках, но и в сфере волшебства, обучившись настоящей боевой магии.

Чего ждём? Как минимум необычного сеттинга, в котором намешаны тропы произведений о военных академиях в духе «Звёздного десанта», элементы городского фэнтези, чуть-чуть романтики и конфликт с ведьмами-радикалами. Они зовут себя «Всплеск» (Spree) и стараются навести свои порядки. Разумеется, среди главных героинь есть и одна из этой фракции.

Даты выхода у сериала нет, но съёмки завершились ещё в августе, так что велик шанс, что он выйдет в 2020-м.

А также

«Разработчики» (Devs) — драматический производственный триллер Алекса Гарленда («Аннигиляция», «Из машины») о разработчице Лили, которая копает под IT-компанию, предположительно стоящую за исчезновением её парня.

«Тёмная башня» (The Dark Tower) — ещё одна экранизация magnum opus Стивена Кинга, на этот раз в виде сериала, который охватит прошлое Роланда Дискейна. Над шоу работает команда Amazon, точной даты пока нет, но снимали сериал летом 2019-го. Возможно, в 2020-м всё же выйдет.

«Наследие Юпитера» (Jupiter’s Legacy) — экранизация одноимённой супергероики Марка Миллара о конфликте поколений. Старым героям противопоставлены их наследники, ищущие славы и популярности, а не настоящих подвигов.

«Противостояние» (The Stand) — мини-сериал про эпидемию супергриппа по одному из самых масштабных романов Стивена Кинга. Любопытный актёрский состав (Джеймс Марсден, Эмбер Хёрд, Александр Скарсгард), большой бюджет, но пока без конкретных дат — может, в 2020-м не дождёмся.

«О дивный новый мир» (Brave New World) — адаптация сатирической антиутопии Олдоса Хаксли про общество потребления. В ролях — Олден Эренрейк (молодой Хан Соло), Деми Мур и Гарри Ллойд. Даты выхода всё ещё нет — как и даты начала съёмок.

«Следующий» (neXt) — научно-фантастическая криминальная драма о команде Homeland Security, которая противостоит опасному ИИ со способностью к саморазвитию. Создатели уже отсняли пилот, Fox он понравился, и теперь нас ждёт полноценный сериал — кто знает, может, выйдет новый «В поле зрения»!

«Музыкальный плейлист Зоуи» (Zoey’s Extraordinary Playlist) — музыкальная комедийная драма о девушке, способной слышать чужие мысли — в виде песен или музыкальных номеров. Есть симпатичный трейлер и дата выхода — 7 января.

«Призраки» (Spectros) — бразильский мистический мини-сериал, основанный на местной мифологии и фольклоре. В центре сюжета — группа подростков из Сан-Паулу, которые находят разрыв в пространстве, ведущий к тому же месту города, но в 1908 году.

«Третий день» (The Third Day) — мини-сериал из шести эпизодов от Sky и HBO. В первой половине расскажут о мужчине (Джуд Лоу), который оказался на на странном острове и пытается понять, что замыслили аборигены. Во второй — о женщине (Наоми Харрис), прибывающей на остров, чтобы найти ответы на свои вопросы.

