«Агенты Щ.И.Т.» 5 сезон: где они были, когда пришёл Танос?

Команда агентов Щ.И.Т. во главе с Филом Колсоном попадает в космос. И в будущее, в котором Земля раскололась на куски. Раса Крии правит колонией выживших людей, используя их для выведения Нелюдей, которых должны превратить в гладиаторов. Команде Колсона надо найти способ вернуться в свое время и предотвратить гибель планеты.

Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. Жанр: супершпионский боевик

Продюсеры: Джосс Уидон, Джед Уидон, Мориса Танчароен

В ролях: Кларк Грегг, Минг-На Вен, Хлоя Беннет, Эдриан Пасдар, Джефф Уорд

Продолжительность: 22 серии по 45 минут

Премьерный показ: декабрь 2017 — май 2018, ABC

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Уже несколько лет подряд мы хвалим «Агентов», и это даже немного надоело. Так что на этот раз начну с придирок. Начало сезона на некоторое время полностью выбивает зрителя из колеи. Полностью меняются сеттинг, условия, правила, второстепенные персонажи. Кажется, что хорошо прописать героев, которые дай бог проживут серий десять, просто невозможно.

Также в глаза лезет дешевизна. Действие почти всего сезона происходит в бункерах и космических кораблях — то есть в пустых однотипных коридорах. Щ.И.Т. опять вне закона, так что никаких больше полетов по всей стране и многолюдных городских улиц — только грязные бункеры в будущем и они же, но почище, в настоящем. Сериал впервые выглядит камерным. Практически исчезает массовка, герои взаимодействуют малой группой, крайне редко выходя на улицу.

Сценаристы, похоже, решили испытать фанатов на прочность и преданность. Большинство сюжетных решений и особенно клиффхэнгеров серий вызывают недоумение, а иногда и неприятие. К счастью, в следующих же сериях эти ходы либо грамотно обосновываются, либо выворачиваются наизнанку. Но такой подход все время держит не столько в напряжении, сколько в постоянном некомфортном чувстве: вот тут-то они точно облажаются.

И все же, как ни придирайся, надо признать: не облажались.

Да, сюжет основан на условностях, допущениях и макгаффинах. Но «Агенты» всегда были ценны не сюжетом, а вниманием к деталям, искрометным юмором и душевными персонажами. А этого добра в сезоне хватает с лихвой. Да, переплюнуть четвёртый по накалу страстей не удалось, но этого никто и не ждал. Зато соблюден классический баланс мотиваций: однозначных злодеев нет, а антагонист прописан и сыгран так, что восхваляемый на каждом углу Танос тихо курит в своей хижине с видом на закат.

Кстати, о Таносе: в финале авторы смогли очень грамотно и естественно увязать «Войну бесконечности» с сериалом и объяснить, почему герои не участвовали в битве с безумным титаном.

Создатели, предчувствуя скорое закрытие шоу (шестой половинчатый сезон, скорее всего, станет последним), стали подчищать сюжетные хвосты и ударяться в ностальгию. Большую роль в сюжете играет субстанция гравитоний, сюжет с которой начался — страшно сказать — в третьей серии первого сезона! Да и вообще пасхалок и отсылок к былым приключениям агентов в сезоне видимо-невидимо. На пятый сезон выпал сотый эпизод, и он полностью состоит из ностальгии и экранзирует одну забавную фанатскую теорию.

Да и с бюджетом, на самом деле, не все так плохо. Просто спецэффекты не так бросаются в глаза, как горящий череп Призрачного гонщика в прошлом сезоне. Большая часть денег явно ушла на сцены в космосе, костюмы и грим инопланетян. При этом есть и технологии, и рукопашный бой, и суперспособности Нелюдей, и анимация гравитония – набор зрелищ в этом сезоне вышел на зависть коллегам по цеху. Такого разнообразия даже Netflix себе позволить не в силах.

«Агенты Щ.И.Т.» держат марку. Да, они уже не так впечатляют, как в прошлом году, но это все тот же душевный гиковский сериал о команде классных героев, которые в очередной раз спасают мир, утирая нос основным супергероям Marvel.