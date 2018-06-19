Какие фильмы Marvel выйдут после «Войны бесконечности»?

«Война бесконечности» перетряхнула киновселенную Marvel. Казалось, после такой концовки снимать новые фильмы просто невозможно. Но уже скоро выйдет «Человек муравей и Оса», а в следующем марте — «Капитан Марвел». Сразу уточним: сюжеты этих фильмов разворачиваются до битвы с Таносом, поэтому оба относятся к третьей фазе киновселенной. Да, она ещё не кончилась! Её финалом станут «Мстители 4», которые выйдут через год. Давайте разберёмся, что ждёт киновселенную после таких потрясений.

Осторожно, спойлеры! Нам придётся проспойлерить «Войну бесконечности», так что если вы ещё её не смотрели, но планируете, — не читайте дальше!

Можете почитать наши догадки без спойлеров: Кто умрёт в «Мстителях 4»? Ходят слухи, что в будущем фильме состоятся похороны одного из главных героев. Давайте прикинем, кого Marvel могут убить и почему.

Видеоверсия

Человек-муравей и Оса (6 июля 2018)

В следующем фильме Marvel мы ближе познакомимся с Осой, она же Хоуп Ван Дайн в исполнении Эванджелин Лилли. Её отец, доктор Хэнк Пим, подарил ей новый суперкостюм, и он куда круче, чем у Муравья. Оса может не только уменьшаться, увеличиваться и управлять насекомыми, но также летать и стрелять лазерами. Сразу видно, кто тут папина любимица, а кто наёмный уголовник.

Нам также раскроют, что случилось с предыдущей Осой — женой Хэнка Дженет, которая пропала в квантовой реальности много лет назад. Роль Дженет исполнила Мишель Пфайффер. Уже по трейлеру видно, что «Оса» даст передохнуть от пафоса и эпичности «Мстителей». Нас ждёт авантюрная комедия в том же духе, что и первый фильм о Муравье.

Капитан Марвел (8 марта 2019)

Капитаном Марвел в комиксах бывали разные персонажи, но в киновселенной это звание Кэрол Дэнверс. Именно ей в финале «Войны бесконечности» послал сигнал тревоги Ник Фьюри. Но прежде чем она придёт на помощь, мы увидим историю её становления.

Действие фильма разворачивается в 1990-е. Лётчица Дэнверс (Бри Ларсон) оказывается в гуще космической войны между двумя расами пришельцев: кри и скруллами. В результате инопланетного эксперимента она случайно получает силу, напоминающую способности Супермена. Да, Капитан Марвел — одна из самых сильных персонажей своей вселенной.

Инопланетяне будут главными злодеями фильма. Среди прочего в нём появится антагонист «Стражей галактики» Ронан-обвинитель в исполнении Ли Пейса. А помогать Кэрол будут пришелец Мар-Велл, он же изначальный Капитан Марвел, и Ник Фьюри, ещё молодой и без повязки на глазу. Сценарий писали авторы «Стражей галактики», так что рассчитываем, что и «Капитан Марвел» будет c юмором.

Мстители 4 (3 мая 2019)

В финале «Мстителей 3» Танос заполучил-таки все Камни Бесконечности и щелчком пальцев уничтожил половину жителей вселенной, в том числе многих Мстителей. И каждый зритель, знакомый с жанром, в этот момент подумал: их же всех воскресят, верно? Иначе и быть не может?

Мы предполагаем, что воскресят многих, но не всех, а может, даже убьют кого-то из переживших третий фильм. Иначе что это за великая битва, если никто не погиб? Известно, что для «Мстителей 4» была снята сцена похорон. Кем именно пожертвуют во имя драматизма? По слухам, контракты истекают у Криса Хемсворта (Тор) и Криса Эванса (Капитан Америка). И мы явно больше не увидим Хеймдалля, потому что Идрис Эльба давно хотел уйти из Marvel.

Но большинство героев вернётся, в этом сомнений нет. Танос будет повержен, а мир спасён. Такова логика супергеройских историй.

Холмс, но как?! Как победить Таноса? Примеры из комиксов В комиксах великому суперзлодею не раз задавали трёпку! Посмотрим, что из этого может перейти в «Мстители 4».

Что будет дальше, в четвёртой фазе? Marvel не разглашают все свои планы, но кое-какие анонсы уже сделаны. Поэтому мы не знаем, кто умрёт, но знаем, кто точно выживет. Так что второй раз предупреждаем о спойлерах!

Сиквел «Человека-паука: Возвращение домой» (5 июля 2019)

Новый фильм про Человека-паука запланирован на июль 2019 года. Так что как минимум один герой, уничтоженный Перчаткой Бесконечности, точно воскреснет. И это неудивительно. Дело в том, что права на фильмы про этого героя остаются у студии Sony. Она только «сдала его в аренду» Marvel и, конечно, не позволит убить свой постоянный источник дохода.

Снимать продолжение будет режиссёр оригинала Джон Уоттс. По его словам, в фильме Питер Паркер будет разгребать последствия «Войны бесконечности», продолжая при этом учиться в школе.

Стражи галактики. Часть 3 (2020)

Сложно угадать, все ли герои вернутся в продолжении. Сценаристы могут пожертвовать частью команды и заменить выбывших новыми участниками. Например, поставить Небулу на место убитой Гаморы. Но вряд ли Marvel пойдут на серьёзные изменения, ведь Стражей публика полюбила такими, какие они есть. По крайней мере, енота Ракету и Грута точно не уберут. Да и про Гамору есть убедительная теория, что она жива внутри Камня Души (режиссёры её ненароком подтвердили, потом опровергли, но мы-то знаем…)

В продолжении нам покажут Адама Ворлока — идеального искусственного человека, созданного империей Суверен, чтобы отомстить Стражам. В комиксах Адам был одним из членов этой команды. Скорее всего, и в кино Ворлок присоединится к Стражам, но не раньше, чем как следует с ними подерётся.

Вечные

Это раса бессмертных созданий, похожих на греческих богов, которую целестиалы (небожители) создали, чтобы они защищали Землю от внешних угроз. Главным образом — от Девиантов, побочного продукта экспериментов целестиалов. Родная планета Вечных — Титан, и в киновселенной она уже промелькнула.

О планах Marvel снять фильм про Вечных стало известно совсем недавно. Кевин Файги нанял сценаристов Мэттью и Райан Фирпо написать сценарий будущего фильма. Так что даже сами создатели пока не знают его сюжет. Проект «Вечные» может стать заменой «Сверхлюдям». Напомним, они планировались как фильм, но в итоге по ним сняли неудачный сериал, который закрыли на первом же сезоне.

…и другие

Других анонсов Marvel пока не делали, но распланировали даты премьер ещё на три года вперёд. Каждый год будут выпускать по три картины. В 2020 и 2021 годах они выйдут в мае, июле и ноябре. А в 2022-м — в феврале, мае и июле. Скорее всего, это будут сольные фильмы тех Мстителей, которые переживут четвёртую часть.

Наверняка вернётся Доктор Стрэндж. Судя по «Войне бесконечности», он знает будущее и действует по продуманному плану, а значит, должен выжить. Да и сцена после титров «Доктора Стрэнджа» явно намекала на сиквел. В нём герой должен сразиться с бывшим напарником Мордо, который пытается истребить всех магов.

Думается, и фильмы про Капитана Америку мы ещё увидим. Правда, не факт, что главным героем останется Стив Роджерс. Его щит могут унаследовать Зимний Солдат или Сокол.

Нет сомнений, что продолжение получит «Чёрная Пантера». Этот фильм собрал в прокате больше миллиарда, во многом потому, что привлёк в кинотеатры публику, которая обычно не жалует супергеройское кино, — чернокожих.

А вскоре в киновселенной появится и первая мусульманская супергероиня. Кевин Файги рассказал, что в отдалённых планах студии — фильм или сериал про Мисс Марвел. Это звание в комиксах носит Камала Хан, американка пакистанского происхождения и ученица Капитана Марвел.

Наконец, не будем забывать о сделке между студиями Disney и Fox. Если она не сорвётся, под контроль Disney перейдут Люди Икс, Фантастическая четвёрка и Дэдпул. Marvel смогут вводить этих персонажей в свои фильмы.

Дэдпула, видимо, не тронут — он и так успешен. А вот Четвёрку явно ждёт перезапуск с новыми актёрами: последний фильм о ней был полным провалом. И наверняка рано или поздно мы увидим кроссовер «Мстители против Людей Икс», на фоне которого «Война бесконечности» покажется детской забавой.