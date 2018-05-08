Неужто величайший в мире кроссовер «Людей Икс» и «Мстителей» под угрозой (как и мировое господство Disney)?

Сразу несколько источников новостного агентства Reuters сообщили, что крупнейший в мире кабельный оператор Comcast планирует сорвать сделку Disney и Fox. Издание сообщает, что руководство компании обратилось к инвесторам, чтобы те выделили дополнительное финансирование на эту сделку. Comcast хотят заплатить 60 миллиардов долларов за покупку кино- и телепроизводственной части медиахолдинга Fox. Это на 7,5 млрд долларов больше, чем предлагала Disney.

В своё время мы подробно рассказывали, как изменится мир кино, если Disney всё же приобретёт Fox. Тогда под власть «мышиного дома» попадёт несколько десятков новых франшиз, включая права на Людей Икс, «Аватара», «Планету обезьян», «Секретные материалы», «Светлячка» и многие другие. Возможно, мы можем даже увидеть кроссовер Людей Икс, Дэдпула и Мстителей на большом экране — но об этом пока не распространяется даже Кевин Файги.

Comcast — крупнейший в мире конгломерат и вещательная сеть, объединяющий в себе услуги провайдера сети Интернет (крупнейший в Соединённых штатах), ТВ-вещания (второе место в США после AT&T), кабельных каналов (первое место) и телефонной связи (третье место). Корпорации принадлежит медиакомпания NBCUniversal, занимающаяся производством фильмов и сериалов.

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