Глава Marvel Studios Кевин Файги в интервью порталу Vulture рассказал о ближайших планах на Киновселенную Marvel. В частности, продюсер затронул тему сделки Disney и Fox и то, как она отразится на сюжете будущих фильмов.

Файги отметил, что все анонсированные фильмы Marvel никак не будут затронуты этой сделкой. Сейчас студия готовит 6 картин, которые выйдут к 2019 году: «Чёрная пантера», «Мстители 3: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел», «Мстители 4» и «Человек-паук 2». О какой-то связи с вселенной «Людей Икс» можно будет говорить лишь к 2020 году, не раньше.

Я, как и многие другие люди, узнал об этой сделке лишь из СМИ. <…> Истина в том, как я понимаю, эта сделка должна быть урегулирована. Сейчас нет и не будет никакой связи. Мы не думаем об этом. Мы концентрируемся на фильмах, которые уже объявили. Если сделка всё же состоится, мы начнём думать об этом больше. До тех пор нам предстоит многое сделать. Это займёт годы. Кевин Файги

Мы уже писали в подробностях про возможные последствия одной из главных сделок прошлого года. Сделка была объявлена в декабре, сейчас идёт согласование с американским министерством юстиции. По предварительным данным, оно может занять около года. Так что кроссоверов точно не стоит ждать раньше 2020 года.