Глава Marvel Studios Кевин Файги в интервью порталу Vulture рассказал о ближайших планах на Киновселенную Marvel. В частности, продюсер затронул тему сделки Disney и Fox и то, как она отразится на сюжете будущих фильмов.
Файги отметил, что все анонсированные фильмы Marvel никак не будут затронуты этой сделкой. Сейчас студия готовит 6 картин, которые выйдут к 2019 году: «Чёрная пантера», «Мстители 3: Война бесконечности», «Человек-муравей и Оса», «Капитан Марвел», «Мстители 4» и «Человек-паук 2». О какой-то связи с вселенной «Людей Икс» можно будет говорить лишь к 2020 году, не раньше.
Я, как и многие другие люди, узнал об этой сделке лишь из СМИ. <…>
Истина в том, как я понимаю, эта сделка должна быть урегулирована. Сейчас нет и не будет никакой связи. Мы не думаем об этом. Мы концентрируемся на фильмах, которые уже объявили. Если сделка всё же состоится, мы начнём думать об этом больше. До тех пор нам предстоит многое сделать. Это займёт годы.
Кевин Файги
Мы уже писали в подробностях про возможные последствия одной из главных сделок прошлого года. Сделка была объявлена в декабре, сейчас идёт согласование с американским министерством юстиции. По предварительным данным, оно может занять около года. Так что кроссоверов точно не стоит ждать раньше 2020 года.
Читайте также
«Война Бесконечности»: что показали в трейлере?
Ролик показал не только суперзлодея Таноса и его новых прислужников, но и старых полюбившихся героев. И некоторые из них сильно изменились!
С «Дэдпулом» всё будет в порядке, уверяет глава Disney
Боб Айгер успокоил фанатов Болтливого наёмника и намекнул, что в будущем для фильмов Marvel с рейтингом R могут создать отдельное подразделение.
Disney анонсировала экранизацию «Артемиса Фаула»
Студия раскрыла, кто исполнит роли ключевых персонажей.
«Чёрная пантера»: отзывы. «Первый фильм Marvel о чём-то реальном»
Журналисты похвалили глубокий сюжет о семейных узах и защите своего народа, а также высоко оценили актёрский состав и главного злодея Киллмонгера.
Комментарии (Правила дискуссии)