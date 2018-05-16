Братья Руссо объясняют «Войну бесконечности» и крушат фанатские теории

Супергеройский блокбастер «Мстители: Война бесконечности» уже третью неделю штурмует кинотеатры (у нас вторую). С выхода картины режиссёры Джо и Энтони Руссо успели дать десяток интервью, в которых поделились массой подробностей. Поклонники и журналисты спрашивали их о судьбе некоторых персонажей, о продолжениях, о правдивости фанатских теорий и многом другом. Мы собрали все главные высказывания режиссёров — и некоторые их заявления позволяют взглянуть на события «Войны бесконечности» с другой стороны.

Осторожно, спойлеры!

О концовке

Безумный план Таноса удался — он собрал все Камни Бесконечности и по щелчку пальцев превратил в пыль половину обитателей галактики. Жертвой титана пали многие супергерои, включая Человека-паука, Чёрную Пантеру, Стрэнджа и почти всех Стражей галактики. Для многих поклонников концовка стала шоком. Но братья Руссо считают, что это закономерное развитие идей и расширение границ вселенной по сравнению с их прошлым фильмом.

Когда мы начали работать с Marvel над «Другой войной», мы хотели кардинально отойти от тона первой части. Мы сказали: «Герой попал в наше время, поэтому нам интереснее увидеть современную интерпретацию». Нам ответили: «Отлично. Работайте. Давайте посмотрим, что получится». Так что они всегда были авантюристами. Если вы посмотрите каждый наш фильм для Marvel, то увидите, что в конце мы всегда стараемся показывать события, меняющие правила игры. Нам интересно расширять границы истории в ещё не изученном направлении и удивлять зрителей.

Режиссёры считают, что могущественные персонажи типа «Мстителей» станут интереснее и человечнее, если обратить внимание на их слабости.

Если риски в вашем фильме не настоящие, сюжет не сможет оказать эмоционального воздействия. Нужно очень постараться, чтобы риски казались реальными, чтобы герои и зрители знали, что именно персонажи могут потерять. Поэтому мы рассматриваем повествование с точки зрения эмоционального катарсиса. Ты не просто получаешь то, чего хочешь, — это возможность обрести эмоциональный опыт, который заставляет тебя чувствовать и реагировать, заряжая энергией.

Кто умер за кадром (и кто выжил)?

В фильме показали, что случилось с главными героями «Войны бесконечности», но за кадром остались десятки второстепенных персонажей из других картин (и сериалов)! О некоторых режиссёры тоже рассказали.

Умерли:

Бетти Росс (подруга Беннера из «Невероятного Халка»)

Леди Сиф (воительница с Асгарда, «Тор 2: Царство тьмы»)

Актёр из театра (которого сыграл Мэтт Деймон, «Тор: Рагнарёк»)

Живы:

Валькирия («Тор: Рагнарёк»)

Краглин (ученик Йонду из «Стражей Галактики 2»)

Говард Утка («Стражи Галактики 1-2»)

Тётя Мэй Паркер («Человек-паук: Возвращение домой»)

Воительница Накия («Чёрная Пантера»)

Судьба неизвестна:

Корг («Тор: Рагнарёк»)

Шури («Чёрная Пантера»)

Нед (приятель Паркера, «Человек-паук: Возвращение домой»)

Мик («Тор: Рагнарёк»)

Джейн Фостер («Тор 1-2»)

Любопытно, что судьбу героев из третьего списка не раскрыли потому, что «это может быть спойлером». Получается, кто-то из них появится в «Мстителях 4». Неужели всех спасёт Нед?!

О Халке

В фильме Беннер никак не может превратиться Халка — поэтому учёному приходится сражаться в броне «Халкбастер» (иронично!). Но почему зелёный монстр себя не проявил? Неужели испугался? А вот и нет.

Многие зрители считают, что Халк испугался. Это не так. Я вообще не представляю, что могло бы заставить Халка хоть раз испугаться… Он надирал задницы и раньше, он любит хорошую драку. Но я считаю, что [внутренняя борьба Беннера и Халка] отражает события «Рагнарёка». Эти двое постоянно конфликтовали, каждый хотел взять верх. Думаю, если бы Халка спросили, почему так, он ответил бы, что Беннер его выпускает только для драки. Мне кажется, Халк уже слишком много раз спасал задницу Беннеру.

В якобы слитых спойлерах к «Мстителям 4» утверждается, что Беннер и Халк наконец-то найдут общий язык — сольются и станут Профессором Халком. Именно он найдёт способ одолеть Таноса.

О Гаморе и Камне Души

Помните нашу заметку про Джо Руссо, который подтвердил фанатскую теорию о Камне Души? Якобы Гамора заключена в артефакте, и именно её душу Танос видел в одной из заключительных сцен фильма?

Так вот, оказывается, все — и студенты, и СМИ — неправильно поняли постановщика! Теперь Руссо отпираются и говорят, что видение Гаморы — лишь что-то вроде мук совести безумного титана.

Мощь, которую выпустил Танос, щёлкнув пальцами, невероятно велика. Если вы внимательно смотрели фильм, то видели, что сила повредила руку и Перчатку Бесконечности. И в этот миг его сознание слово отбросило в эфирный план Камня Души, где он испытывает сожаление и чувство вины. Эта сцена показывает, насколько Танос противоречивый персонаж. А для ясности появляется духовное отражение Гаморы — очевидно, что Камень Души на такое способен. Но эта сцена лишь иллюстрирует боль и вину Таноса. Не думаю, что её можно интерпретировать иначе.

Выходит, Гамора мертва навсегда? И миллионы мёртвых душ не переместились в Камень, а просто развеялись в пыль? Или Руссо морочат нам головы — уже не в первый раз? Ведь до премьеры режиссёры обещали, что в «Войне бесконечности» Соколиный глаз сыграет важную роль! В итоге персонажа в фильме просто не показали — и наверняка сцены с ним оставили для четвёртой части.

О названии «Мстителей 4»

Год назад Руссо говорили, что не будут раньше времени раскрывать название четвёртой части, поскольку оно спойлерит сюжет. Но несколько месяцев назад Зои Салдана проговорилась — вероятно, картина будет называться «Мстители: Перчатка Бесконечности». Того же мнения придерживаются и авторы якобы слитых спойлеров.

Режиссёры отчасти развенчали слухи. Они утверждают, что в сюжете третьей части нет подсказок к названию четвёртой. И даже вслух ничего подобного (вроде словосочетания «Перчатка Бесконечности») не произносится.

[Название] определённо имеет корни в истории, которая проходит через все фильмы киновселенной Marvel — очень глубокие корни…

Не исключено, что прямо в этот момент Руссо и маркетологи Marvel экстренно придумывают новое название!

О Торе и Таносе

Многие зрители спрашивали, почему Тор в финальном сражении ударил Таноса в грудь, а не в голову или в руку с Перчаткой. Это подметил и сам безумный титан фразой «Надо было бить в голову!».

Руссо поясняют, что бог грома был одержим местью. Танос отнял у Тора Локи — последнего близкого человека. Тор пытался нанести такой удар, который позволил бы ему успеть сказать Таносу о своей мести, но не смог п0редугадать действия безумного титана.

Если бы Тор нанёс смертельный удар, всего этого могло и не случиться. Мы видим выбор персонажа, которого терзает мучительная боль. Надеюсь, зрители научатся сопереживать таким героям, ведь персонажи в историях могут развиваться. Эти истории могут чему-то нас научить, например, оценивать каждый выбор с точки зрения персонажа, который его совершает.

Об Адаме Ворлоке

Адам Ворлок в комиксах — космический суперсолдат, которого создали для завоевания миров. После битвы с Тором он восстал против своих создателей, одолел их и с тех пор защищает добро в разных мирах. Ворлок обладает сверхчеловеческой силой, ловкостью и живучестью, он умеет летать, манипулировать энергией и творить заклинания.

В сцене после титров «Стражей галактики 2» нам показали кокон Ворлока. Знатоки комиксов ждали, что герой дебютирует в «Войне бесконечности» (и Камень Души будет у него), но этого не случилось. Когда же ждать героя на экранах? В четвёртых «Мстителях»? По словам Руссо, нет.

В нашей истории Адам Ворлок не появится. Мы миллион раз говорили, что наша задача — развивать историю киновселенной Marvel, а не адаптировать комиксы, хоть мы и большие фанаты. Нам как режиссёрам неинтересно показывать историю, которая уже была рассказана. Если знаешь события наперёд, какой смысл смотреть кино? Мы хотим удивлять наших зрителей и продолжать историю, начатую в «Железном человеке» десять лет назад.

О персонажах из сериалов

Этот вопрос волновал поклонников сериалов по комиксам Marvel. «Уличные» герои с Netflix объединились в команду «Защитники», бюджетную версию Мстителей, а в «Агентах Щ.И.Т.» Фил Коулсон жив уже пять сезонов! Но отражения в фильмах эти события не нашли, даже в кроссовере. Руссо объясняют, почему:

Мы составили краткое описание «Войны бесконечности», куда включили даже персонажей из сериалов. Когда мы сидели в комнате с сценаристами Кристофером Маркусом и Стивеном Макфли, мы рассматривали каждую идею. Нам нравится думать обо всём. Но в какой-то момент история, которую мы планировали рассказать в фильмах, стала очень специфичной и объёмной. Наши руки уже оказались заняты действующими персонажами и сюжетными линиями.

О кроссовере с «Людьми Икс»

Будущее слияние студий Disney и Fox даёт надежду увидеть в одном фильме команды Мстителей и Людей Икс. Поклонники скрещивают пальцы на удачу, ведь договор может сорваться из-за антимонопольной службы или конкурентов (например, Comcast). Руссо относятся к этим разговорам спокойно — загадывать пока рано, да и цели впихнуть в киновселенную максимум персонажей у них нет.

Мы не мыслим понятиями вроде «большой». Мы размышляем скорее с точки зрения сюжета, и, конечно, кульминация целых 18 фильмов и кучи успешных франшиз — вещь особого масштаба. Но это не может быть постоянной целью для режиссёра. Такой путь ведёт в никуда.

О Шерлоках

«Роберт Дауни-младший и Бенедикт Камбербэтч на одном экране? Да ещё и спорят друг с другом?! Пришло время выяснить, кто из них лучший Шерлок Холмс!» — подумали все фанаты актёров. Но шуток на эту тему в «Войне бесконечности» нет. Как так вышло? Режиссёры пояснили, что эту шутку они даже не рассматривали — «слишком очевидная».

* * *

«Война бесконечности» — колоссальный фильм, и хотя он идёт около двух с половиной часов, в него невозможно было уместить все пояснения. Не говоря уж о том, чтобы показать Сорвиголову, Фила Коулсона и других сериальных персонажей.

Многочисленные вопросы братьям Руссо означают, что зрителям небезразлична судьба персонажей. Поклонники искренне переживают за любимых супергероев и хотят узнать о них как можно больше. Чем завершится противостояние с Таносом, мы узнаем 2 мая 2019 года.