Несколько дней назад один из режиссёров «Войны бесконечности» Джо Руссо посетил старшую школу в Айова-Сити, где пообщался со студентами и ответил на многие их вопросы о фильме. В числе прочего, Джо раскрыл тайну Камня Души и подтвердил одну из фанатских теорий.

Спойлер

Осторожно, спойлеры!

Дальше — жирные сюжетные спойлеры к «Войне бесконечности». Если вы ещё не видели фильм, то лучше почитайте наш дайджест видеоигр — в нём мы рассказываем, во что поиграть в мае.

Чтобы получить Камень Души, Танос принёс в жертву любимую дочь Гамору — он сбросил девушку с огромной скалы. После того, как Танос щёлкнул пальцами, нам показали необычное место, в котором титан встретил совсем юную Гамору. Фанаты считали, что это душа Гаморы и оказались правы.

Да, она действительно заключена в Камне Души. Там всё залито оранжевым светом. Когда Танос щёлкнул пальцами, то высвободил огромную силу. Из-за этого на несколько мгновений его сознание погрузилось внутрь Камня, где с ним поговорила молодая Гамора.

Джо Руссо

Выходит, что у героев ещё есть шанс спасти Гамору. Marvel уже анонсировали «Стражей галактики 3», но кто знает, вернётся ли к сумасбродной шайке зеленокожая девушка.

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Кот-редактор
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