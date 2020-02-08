В 2019 году премьера четвертого сезона «Рика и Морти» стала одним из главных событий в анимации. Но нам показали только половину сезона, а когда выпустят вторую — пока неизвестно. Скрасить томительное ожидание могут только комиксы по вселенной! Впервые их стали издавать в апреле 2015 года, когда выходил второй сезон. Все комиксы по мотивам сериала выпускает издательство Oni Press. Авторы мультсериала, Дэн Хармон и Джастин Ройланд, в их создании не участвуют, но консультируют сценаристов и редакторов. На русском уже изданы почти все законченные комиксы по вселенной «Рика и Морти». Их переводом занимается блогер Дмитрий Сыендук, он же официально озвучивает сериал для телеканала «2х2».

Все мини-серии, о которых пойдет речь в нашей статье, самостоятельные и не требуют дополнительных знаний. Более того, основная серия, например, так написана, что ее можно читать с любого выпуска.

Над комиксами работала целая команда художников, и поэтому рисунок в них довольно разнообразный, хотя его и пытались стилизовать под мультсериал. На мой взгляд, лучший рисунок в «Покеморти» — от художника Марка Эллерби.

Рик и Морти (с 2015)

Основная серия издается до сих пор — на момент написания этой статьи вышло 57 номеров. Она несколько раз меняла концепцию: например, первые два тома рассказывали об альтернативных Рике и Морти — очень похожих на тех, что в сериале, но все же других. Действие этих выпусков происходило во вселенной С-132, а все сюжеты были уникальными, не повторяющими сериал. Впоследствии героями снова стали оригинальные Рик и Морти из вселенной С-137.

Авторский состав меняется от сюжета к сюжету, но отдельно стоит отметить Зака Гормана. Именно он написал ранние арки, которые больше всего запомнились фанатам. В каждом выпуске серии есть основная история (она может занимать несколько номеров) и побочная — в ней обычно другой рисунок и короткий законченный сюжет.

Основная серия отлично раскрывает мультивселенную, показывая то, на что не хватило времени в сериале. Например, один из сюжетов рассказывает о Джерри Смите из измерения Фуфела Рика. В этой версии Рик никогда не был женат, у него нет детей и внуков, следовательно, Джерри не встретил Бет и стал совсем другим человеком.

Постепенно серия начала развиваться вслед за сериалом, подробнее раскрывая какие-то вещи, которым на экране не хватило места. Например, после эпизода про Мелкого Рика вышел выпуск, где подробнее рассказали о тренере Ферату и планах вампиров по вторжению на Землю. А еще именно в комиксах мы увидели третий выпуск «Межгалактического кабельного ТВ»: в третьем сезоне шоу его заменили на «Вспоминашки Морти», что расстроило многих фанатов.

Подобно сериалу, комикс часто выходит на мета-уровень. Например, в последнем выпуске Рик и Джерри попадают во вселенную, где по мотивам приключений Рика сняли популярный мультсериал и устраивают фанатские конвенты. На одном из них, «Швифтиконе», героям удалось побывать.

Жопосранчик Суперстар (2016)

Мистер Жопосранчик впервые появился во втором сезоне — в серии с паразитами, создающими ложные воспоминания. С тех пор он еще несколько раз гостил в разных эпизодах мультсериала. Но о его происхождении было мало известно до комикса с его сольным приключением в компании Саммер Смит.

Марк Эллерби показал родной мир Жопосранчика и объяснил, почему тот сбежал на Землю и какое-то время жил в семье Смитов. Этот комикс был создан как ответ фанатам, считавшим, что Саммер в сериале уделяют мало времени. На русском языке он издавался в одной книге-перевертыше с «Покеморти».

Покеморти. Всех их соберем (2017)

Эта мини-серия основана на мобильной игре Pocket Mortys — клоне Pokémon Go, где нужно собирать Морти и с их помощью сражаться с другими версиями Рика и пришельцами-гостями в Цитадели Риков. В игре больше четырёхсот версий Морти из разных вселенных, и большинство из них может эволюционировать, как покемоны.

Комикс Тайни Ховард развивает эту идею и показывает историю, где оригинальный Морти попадает на площадку для тренировки Морти. Он пытается сбежать, попутно освобождая другие версии себя. Кстати, все встреченные версии представлены в конце каждого выпуска в виде карточек, таких же, как в игре, — так вы сможете больше узнать об альтернативных Морти.

Серия примечательна как минимум тем, что подробнее раскрывает бои Морти, а также рассказывает про еще один опасный вид спорта в мультивселенной — бои Джерри Смитов.

Рик и Морти представляют (2018–2020)

С 2018 года Oni Press выпускает антологию «Рик и Морти представляют», в которой выходят законченные короткие истории о второстепенных персонажах мультсериала. Свои арки получили наемник Кромбопулус Майкл, паразит Сонный Гэри, Огурчик Рик, мистер Мисикс, рок-группа Рика Flesh Curtains, коллективный разум Юнити и другие.

Лучшим выпуском стал комикс о команде Виндикаторов — местных Стражей Галактики. Эта история вышла незадолго до фильма «Мстители: Финал» и отлично пародировала «Войну Бесконечности».

Второй сезон ваншотов стартует в 2020 году. Кстати, это единственный комикс по «Рику и Морти», который издавался в России не сборником, а отдельными выпусками в мягком переплете.

Рик и Морти против Dungeons and Dragons (2018–2020)

Совместный проект Oni Press и IDW. В центре истории — новое приключение Рика и Морти, в которое они вовлекли всю семью. Идея проста: Морти понимает, что хочет популярности, и решает, что сможет стать крутым в тусовке фанатов D&D. Он рассказывает об этом Рику, а тот оказывается большим поклонником настолки.

Поиграв с внуком, Рик понимает, что Морти игра не затягивает. Тогда Рик соединяет настолку с симулятором виртуальной реальности, и дед с внуком попадают в фэнтезийный мир, где все работает по правилам D&D.

Комикс полон классических игровых клише и отсылок. Фанаты так хорошо его приняли, что вскоре появился сиквел — Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons II: Painscape. На момент выхода статьи он все еще издается.

Рик и Морти. Артбук (2017)

Не комикс, но, безусловно, достойная внимания книга — официальный артбук по первым трем сезонам «Рика и Морти», выпущенный издательством Dark Horse в 2017 году. На русском языке его тоже выпустило «Комильфо». В книге 208 страниц, а её обложка светится в темноте.

Внутри — множество неиспользованных концепт-артов, ранних дизайнов и просто вариаций самых разных персонажей. Кое-что из этого, слегка изменившись, перекочевало в комиксы.

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Пока это все книги и комиксы, расширяющие мир «Рика и Морти», но можно не сомневаться, что в 2020 году Oni Press порадует фанатов новыми мини-сериями. А вот основная серия закончится на 60-м выпуске. Последние номера напишут Кайл Спаркс и Марк Эллерби. Что будет дальше — пока неизвестно.

В 2020 году выйдет новая мини-серия, чье название объясняет ее сюжет, — Rick & Morty Go To Hell. Цель Санчеза и его внука… поговорить с менеджером ада? Стартует в апреле. А еще в 2020-м Oni Press выпустит комикс-ваншот про Совет Риков.