Кинокомпания Sony Pictures объявила, что её новинки-блокбастеры не выйдут в срок. Вот новые даты:
- «Охотники за привидениями: Наследники» выйдут 5 марта 2021-го (были на 10 июля 2020-го);
- «Морбиуса» ждём 19 марта 2021-го (был на 31 июля);
- Экранизация Uncharted уехала с 5 марта 2021-го на 8 октября 2021-го;
- Сиквел «Кролика Питера» выйдет теперь не 7 августа 2020-го, а 15 января 2021-го;
- Безымянный фильм Sony/Marvel, стоявший на дате 8 октября 2021-го ушёл из графика.
А вот сиквел «Венома» остался на прежней дате — 1 октября 2020-го.
Ранее студии убрали из расписания с десяток блокбастеров: Warner Bros. сдвинула на два месяца «Чудо-женщину» (на 14 августа вместо 5 июня), убрала из расписания мюзикл «В Высотах» и мультфильм «Скуби-Ду!». Disney на неопределённый срок перенесла «Чёрную вдову» и «Мулан», Universal сдвинула «Форсаж 9» на год, MGM решила выпустить «Не время умирать» в ноябре, а Paramount убрала релиз «Тихого места». Причина одна — пандемия коронавируса.
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