Студия Warner Bros. откладывает съёмки двух своих важных фантастических фильмов: возрождения «Матрицы» и «Фантастических тварей 3» по миру «Гарри Поттера».

Съёмки «Матрицы» велись в Сан-Франциско, но как раз перед началом эпидемии съёмочная группа отправилась в Берлин снять там несколько сцен. Вачовски и компания не успели приступить к самим съёмкам — только к подготовительной работе. Её съёмочная группа продолжит.

Съёмки «Фантастических тварей 3» должны были начаться в Лондоне в понедельник. В них планировалось, помимо прочего, использовать ту же студию звукозаписи, что и на ранее отложенных съёмках «Бэтмена». По иронии, если верить СМИ, это была одна из немногих сцен в Лондоне — основное действие фильма должно будет развернуться в Бразилии.

«Матрица» и «Фантастические твари» пополнили уже довольно длинный список фильмов, отложенных студиями из-за эпидемии. Премьера «Тварей» ранее была назначена на 12 ноября 2021 года, а «Матрицы» — на 21 мая того же года. Теперь почти наверняка даты премьер сдвинутся, но пока об этом не объявляли.