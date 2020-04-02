В начале февраля мы рассказывали, что в сети появился синопсис грядущего сериала по вселенной Resident Evil от Netflix и студии Constantine Film. Стриминг пока не анонсировал шоу официально, и теперь, в общем-то, торопиться некуда — как и многие другие проекты, сериал приостановили.
Наши офисы по большей части закрыты, сейчас работают лишь малая доля людей, те, кто действительно необходимы, в основном — с бухгалтерским учётом. Мы закрыли производство около 30 проектов, в основном в Германии, Чехии и Румынии.
Мартин Московиц, глава Constantine Film
Предполагалось, что съёмки сериала стартуют в июне, а завершатся в октябре. По всей видимости, первоначальный релиз в 2021-м теперь можно считать чересчур оптимистичным — наверняка теперь сериал выйдет сериал только в 2022-м. Всего в нём запланировали восемь эпизодов. Действие экранизации развернётся спустя 26 лет после событий первой части игры.
Следующая игра серии Resident Evil — ремейк третьей части — выйдет для PC, PS4 и Xbox One 3 апреля.
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Шоу разрабатывает Netflix совместно с кинокомпанией Constantine Film.
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