В начале февраля в Сети обратили внимание, что Netflix у себя на сайте Media Center, где делится информацией для прессы, опубликовал синопсисы нескольких грядущих сериалов, среди которых была экранизация Resident Evil. Сейчас описания удалены, но их можно прочесть в веб-архиве.

Город Клэрфилд штата Мэриленд долгое время находился в тени трёх не связанных друг с другом организаций — корпорации Umbrella, закрытой психлечебницы Greenwood Asylum и округа Колумбия, Вашингтон. Сегодня, спустя 26 лет после открытия T-вируса, секреты этих трёх сторон начнут раскрываться — на фоне первых признаков надвигающейся эпидемии.

Официально Netflix не анонсировал сериал — о нём сообщали СМИ в январе 2019 года. И тогда синопсис был другим — действие сериала должно развернуться вокруг корпорации Umbrella. А в начале февраля портал Redanian Intelligence нашёл в базе данных сервиса информацию о грядущих съёмках. Якобы они стартуют в июне, а завершатся в октябре. Судя по отметке, нас ждёт восемь часовых серий. О релизе нет почти никаких деталей, но можно предположить, что шоу выйдет летом или осенью 2021-го.

Город Клэрфилд в играх серии не фигурирует. Зато название очень напоминает имя одного из ключевых персонажей — Криса Редфилда.

Следующая игра серии Resident Evil — ремейк третьей части — выйдет для PC, PS4 и Xbox One 3 апреля.