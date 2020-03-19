Кинокомпании продолжают сокращать окно между выходом фильмов в прокат и в цифре. Следующим стал супергеройский боевик «Бладшот» с Вином Дизелем от Sony. Студия объявила, что выпустит картину 24 марта.

Причина понятна — кинотеатры закрыты, зрители в любом случае посмотреть фильм на большом экране не смогут. А так студия даёт им возможность полюбоваться Вином Дизелем дома.

В США «Бладшот» вышел 13 марта, а в России — 12-го. За это время при бюджете в 45 миллионов долларов он собрал по миру около 24 миллионов.

В свою очередь Disney раньше времени выложил на цифровых носителях девятый эпизод «Звёздных войн». 20 марта Universal выпустит «Охоту», «Эмму» и «Человека-невидимку», а сиквел «Троллей» и вовсе выйдет в «цифре» в день кинопроката. А 24 марта ждём в сервисах «Хищных птиц» и «Джентльменов».