«Бладшот» — последний всхрип боевиков 2000-х

Образцовый морпех Рэй Гаррисон был коварно убит вскоре после успешно выполненного задания. Корпорация RST воскрешает его в качестве неудержимого суперсолдата. Когда к Рэю возвращается память, он сбегает из лаборатории и направляется по следу убийцы.

Bloodshot Жанр: фантастический боевик

Режиссёр: Дэйв Уилсон

В ролях: Вин Дизель, Эйса Гонсалес, Гай Пирс, Сэм Хьюэн, Тоби Кеббелл

Премьера в России: 12 марта 2020

Возрастной рейтинг: 13+

Похоже на: серия «Робокоп»

«Универсальный солдат» (1992)

«Три икса» (2002) или любой другой боевик с Вином Дизелем

Стереотипнее словосочетания «боевик с Вином Дизелем» только словосочетание «боевик с Джейсоном Стэйтемом» (иногда они еще и пересекаются). Но когда речь идёт о фантастическом боевике с Вином Дизелем по комиксам, это уже заявка на зал славы стереотипов!

Творцы «Бладшота» это понимали, поэтому отвели завязке минимум времени. Она больше нужна главному герою, чем зрителю, который уже устал от крутых парней, у которых отобрали все и которым больше нечего терять. Похоже, создатели фильма испугались, что публика не выдержит десятка дежавю за первые полчаса и уйдет из зала, и поэтому раскрыли всю интригу уже в трейлере.

Всё не то, чем кажется. Настоящие враги — те, кто выдает себя за друзей. Манипулировать людьми — плохо, за это можно получить пулю в голову. Вот тезисы из боевого учебника Бладшота, которого в фильме Бладшотом ни разу не назовут.

Фильм сначала притворяется очень глупым, потом громко смеется над собой и притворяется очень умным. Получается слабо. Коктейль из элементов «Идентификации Борна», «Помни», «Начала» и «Матрицы» оказывается слишком разбавленным и не имеет вкуса.

Персонажи тоже не вызывают сколько-нибудь ярких эмоций. Гаррисон, который недавно восстал из мертвых и вроде ничего не помнит, принимает свою новую жизнь и неуязвимость как должное — ни экзистенциальных кризисов в духе «я теперь больше, чем человек, или меньше?», ни сомнений. Стоит ему вспомнить лицо убийцы, и он готов свернуть горы, чтобы добраться до него, благо сила есть. То, что у него в голове весь интернет, героя совсем не пугает, все-таки солдаты — народ практичный. Особенная находчивость ему тоже ни к чему, ведь можно все время переть напролом, зная, что в нужный момент тебя перезагрузят.

Плохой парень Джимми косо глядит на Гаррисона, постоянно жует жвачку и не знает, что такое урна. Это и составляет его характер. Очень хотелось бы нащупать причину его ненависти к Рэю хотя бы в ревности к красотке Кей-Ти, но не видно и этого. Гай Пирс в роли распорядителя всего этого цирка на автомате отыгрывает гениального подонка (похожая роль у него уже была в «Железном человеке 3»), но очень старается быть убедительным, объясняя громиле, почему в манипулировании мертвой машиной для убийства нет ничего аморального.

Помимо названных «достоинств», «Бладшот» предлагает насладиться схваткой хакерманов, соревнующихся в кодинге в реальном времени, восхититься их легким подключением к любой камере в любой точке мира и оценить новейший взгляд на человеческую память, которую можно скачать и посмотреть как видеоролик. И это не говоря о беспроблемном пересечении любых границ, диалогах, которые разжевывают то, что зритель уже увидел, и прочих киноусловностях.

Особой неприязни фильм не вызывает, потому что невероятных ожиданий от него и не было. В нем все же есть приятные детали — например, творческое использование классического хита Psycho Killer от Talking Heads и качественный дизайн роботов-нанитов, заменяющих главному герою кровь. Все-таки недаром режиссер-дебютант раньше работал над кат-сценами в компьютерных играх. Еще бы кто-то рассказал ему, что в 2020 году стрельба в слоу-мо не восхитит даже Тимура Бекмамбетова…

«Бладшот» трудно возненавидеть, потому что его трудно запомнить. Все это мы видели уже сто раз. Для фильма, который должен запустить новую киновселенную, он слишком неоригинальный, для бодрящего боевика — слишком пресный.

Сценарий, основанный на серии комиксов про дуболома, не даёт создателям права считать дуболомами зрителей. Если для вас фраза «боевики 2000-х» — достоинство, а не диагноз, а Вин Дизель — ваш любимый актер, то и «Бладшот» может вам понравиться. Остальным можно не беспокоиться.