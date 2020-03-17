Долгострой в лице сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона отправляется на частичный перерыв. Производственная команда, которая должна была отправиться в Новую Зеландию, пока что останется в Лос-Анджелесе. Это подтвердил продюсер проекта Джон Ландау.

Впрочем, Weta Digital, которая занимается спецэффектами к картинам, продолжит работу. Производство ведётся сразу над четырьмя фильмами, суммарный бюджет которых оценивают в миллиард долларов.

Пока что даты «Аватаров» не изменились — вторая часть запланировала на 17 декабря 2021-го, а последующие на декабрь 2023-го, 2025-го и 2027-го.

Мы перенесли съёмки. У нас были планы отправиться в пятницу с группой людей, но мы решили остаться тут и работать из Лос-Анджелеса. Приедем туда немного позже, чем собирались. Мы находимся в гуще мирового кризиса, и речь идёт не только о киноиндустрии. Я думаю, каждый должен всё, что он может, чтобы снизить сгладить кривую коронавируса. Джон Ландау, продюсер «Аватара»

Он добавил, что сейчас приоритетом стали спецэффекты, над которыми работает Weta Digital.