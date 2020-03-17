Долгострой в лице сиквелов «Аватара» Джеймса Кэмерона отправляется на частичный перерыв. Производственная команда, которая должна была отправиться в Новую Зеландию, пока что останется в Лос-Анджелесе. Это подтвердил продюсер проекта Джон Ландау.
Впрочем, Weta Digital, которая занимается спецэффектами к картинам, продолжит работу. Производство ведётся сразу над четырьмя фильмами, суммарный бюджет которых оценивают в миллиард долларов.
Пока что даты «Аватаров» не изменились — вторая часть запланировала на 17 декабря 2021-го, а последующие на декабрь 2023-го, 2025-го и 2027-го.
Мы перенесли съёмки. У нас были планы отправиться в пятницу с группой людей, но мы решили остаться тут и работать из Лос-Анджелеса. Приедем туда немного позже, чем собирались.
Мы находимся в гуще мирового кризиса, и речь идёт не только о киноиндустрии. Я думаю, каждый должен всё, что он может, чтобы снизить сгладить кривую коронавируса.
Джон Ландау, продюсер «Аватара»
Он добавил, что сейчас приоритетом стали спецэффекты, над которыми работает Weta Digital.
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