Хентай-портал и по совместительству издатель манги для взрослых Fakku на фоне пандемии коронавируса 30 марта призвал оставаться дома и сделал подписку бесплатной — акция продлится две недели.

Поскольку мир продолжает практиковать социальное дистанцирование, чтобы бороться с распространением COVID-19, мы должны собраться вместе и оставаться дома.

Однако вскоре после анонса сайт упал под наплывом пользователей. По словам журналистов Vice, он не был доступен в течение нескольких часов. Тем не менее сейчас на него уже можно зайти без проблем.

Fakku существует с 2006 года, на сегодня это крупнейший англоязычный хентай-портал. На нем зарегистрировано больше 500 тысяч пользователей, а в месяц он привлекает свыше 9 миллионов уникальных посетителей.