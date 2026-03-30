Мир динозавров в первом тизере мультфильма «Щенячий патруль: Дино-фильм»

Paramount выпустила тизер-трейлер нового «Щенячьего патруля», который выйдет с подзаголовком «Дино-фильм». Это третий полнометражный проект популярной анимационной франшизы о бесстрашных щенках.
Синопсис
Щенячий патруль попадает в шторм и терпит крушение на неизведанном тропическом острове, населённом динозаврами. Здесь они встречают Рекса — щенка, который давно оказался на острове и стал экспертом по динозаврам. Однако их враг, мэр Хамдингер, безрассудно начинает добычу ресурсов, что приводит к пробуждению спящего вулкана. Теперь Щенячьему патрулю предстоит спасти остров и его обитателей от надвигающейся катастрофы.
«Щенячий патруль: Дино-фильм» выйдет в прокат 14 августа 2026 года.
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит
