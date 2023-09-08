«Мир в огне» — первый трейлер сериала «Монарх: Наследие монстров»

Apple TV+ опубликовал первый тизер-трейлер сериала во вселенной MonsterVerse под названием «Монарх: Наследие монстров».
Сюжет охватит сразу два временных периода: 1950-е годы и после событий фильма 2014 года, в котором Годзилла напала на Сан-Франциско.
Главные роли в шоу исполнят Курт Рассел, Уятт Рассел, Анна Савай, Кирси Клемонс, Рен Ватабе и другие.
Премьера состоится 17 ноября.
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