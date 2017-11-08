Мультсериал Гильермо Дель Торо «Охотники на троллей» обзаведётся не только вторым сезоном, но и ещё двумя мультсериалами-спин-оффами, которые вместе образуют трилогию «Истории Аркадии» (Tales of Arcadia). Об этом сообщает издание Collider.

Действие «Охотников на троллей» по большей части разворачивается в городке Аркадия. Главные герои ходят в школу, общаются со сверстниками и вместе с тем — охраняют покой людей и троллей, обитающих буквально под городом. Новые мультсериалы покажут всё ту же Аркадию, но герои будут уже другими.

После второго сезона «Охотников» нам покажут «Трое снизу» (3 Below) — мультсериал про… инопланетян! В центре событий — два подростка из королевской семьи и их телохранитель, которые сбежали со своей родной планеты. На ней произошёл военный переворот, планету захватил злобный диктатор, и поэтому подростки вместе с охранником сбежали. Их корабль терпит крушение на Земле в Аркадии. Теперь подростки пытаются влиться в школьную жизнь и ищут способы починить корабль, чтобы улететь домой и спасти планету.

Затем на Netflix стартует мультсериал Wizards, в центре которого окажутся волшебники из мира «Охотники на троллей». Зрителей ждёт зрелищное финальное противостояние за контроль над магией. Оно раз и навсегда определит судьбу троллей, пришельцев и магов.

А вот и тизер трёх грядущих мультсериалов:

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