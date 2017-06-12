Несмотря на то, что «Темная вселенная» Universal опирается на классические фильмы 1930-х годов, в новой «Мумии» не обошлось без пасхалок, отсылающих к картине Стивена Соммерса.

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В момент, когда герой Тома Круза сражается с темной стороной доктора Джекилла (Рассел Кроу), Дженни Холси (Аннабель Уоллис) использует в качестве оружия золотую книгу со странным замком. Эта та самая книга Амон-Ра, которая упала в яму скарабеев в Хамунаптре, Городе мертвых.

Эта отсылка выглядит скорее как напоминание о «Мумии» 1999 года, а не прямое подтверждение того, что действия обоих фильмов происходят в одной вселенной. Однако в своем интервью порталу Digital Spy режиссер картины Алекс Куртцман обсудил появление пасхалки.

Все эти фильмы — часть истории монстров Universal, и я думаю, что вместо того, чтобы отрицать их каноничность, мы скажем: «Это все еще часть канона, мы просто привносим что-то новое». Режиссёр Алекс Куртцман

Когда режиссера прямо спросили об отсылке, он отшутился:

Конечно! Почему нет? Вы можете даже процитировать это.