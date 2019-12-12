Наши коллеги из Hobby World на CrowdRepublic открыли предзаказ очередной настольной ролевой игры — на этот раз речь о проекте по вселенной «Ведьмака».

На английском языке книга правил вышла в августе 2018 года. Её разработала команда R. Talsorian Games, известная по линейке НРИ Cyberpunk, при участии сотрудников CD Projekt Red, которые выпустили видеоигровые адаптации «Ведьмака». Можно сказать, что круг замкнулся, ведь Cyberpunk 2077 — это адаптация настольной ролевой игры R. Talsorian Games, над которой тоже работает автор оригинальной ролёвки.

«Ведьмак» — довольно классическая игра для нескольких участников, один из которых становится ведущим, а другие берут на себя роли придуманных персонажей. Игроки выбирают разные расы и классы, можно быть краснолюдом-торговцем, человеком-воином, эльфкой-колдуньей или, разумеется, ведьмаком. Игра использует схожую с Cyberpunk систему правил — бросок десятигранной игральной кости, выпавшее значение которой суммируется с показателями подходящего навыка и характеристики. «Ведьмак» отличается сложной механикой сражений, крафта и магии.

Базовая цена книги правил составляет 1750 рублей (2190 в розницу). В рамках проекта участники также могут приобрести романы Сапковского (сборник «Последнее желание» + «Меч предназначения»), фигурку Геральта Funko POP, комикс «Ведьмак: Библиотечное издание» и Артбук «Искусство Гвинт». Книгу обещает выслать ориентировочно в августе 2020 года.

У проекта две сверхцели — за 500 000 рублей все участники бесплатно получат набор открыток с изображением косплея по «Ведьмаку» (дизайн покажут позже), а за миллион редакция переведёт и напечатает буклет Easy Mode с упрощённой механикой игры.