Компания «Правильные игры» на площадке CrowdRepublic открыла предзаказ космической настольной стратегии «Среди звёзд» (Among the Stars). Игра рассчитана на 2-4 участников, а длительность партии составляет около 30 минут.

Игроки берут на себя роли архитекторов и инженеров той или иной космической расы. Задача каждой стороны — за четыре хода-года построить лучшую космическую станцию. Участники зарабатывают очки, возводя сектора и размещая их рядом друг с другом. Дополнительные очки можно получать за правильное расположение жетонов, выполнение тайных целей и другие особенности. Главное, что стоит учитывать при возведении модулей станции — затраты энергии. В основе игры «Среди звёзд» лежит механика драфта, знакомая многим по «Семи чудесам».

Кампания на CrowdRepublic будет идти 35 дней, до 21 ноября. На площадке можно заказать две версии — базовую (она обойдётся в 1800 рублей при РЦЦ в 2400) и расширенную (стоит 2100 рублей при РРЦ в 2750). В состав базовой версии входят 72 жетона секторов, 44 жетона специальных секторов, 16 карт реакторов (+4 карты главных реакторов + 2 карты реактора Вакков), 8 карт целей, 12 карт противостояния «Превосходство»), планшет Альянса, маркеры игроков, маркер года, жетоны кредитов, 20 кубиков энергии, 8 карточек рас и правила игры. В расширенную версию входят дополнительные карты (около 30 промо-карт) и модели звездолётов.

Доставить обещают к январю 2020-го.