На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание настольной стратегии «Астральные баталии»

На площадке CrowdRepublic стартовала кампания по изданию настолки «Астральные баталии» — стратегической семейной игры. В ней участники возьмут на себя роли чародеев, что пытаются остановить вторжение призраков на игровом поле.

Игра рассчитана на 2-5 игроков, время партии составляет от 30 до 60 минут.

Что внутри?

призраки, управляемые алгоритмом;

восемь чародеев на выбор (девятый — эксклюзив CrowdRepublic);

пазловое деревянное поле;

пять режимов игры;

дружелюбна к новичкам и детям;

дополнительные компоненты в наградах.

Отправка запланирована на сентябрь. В кампании предусмотрено 10 ранних пташек.