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    Новости

    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание настольной стратегии «Астральные баталии»

    16 июня 2022
    16.06.2022
    246
    0 минут на чтение
    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание настольной стратегии «Астральные баталии»

    На площадке CrowdRepublic стартовала кампания по изданию настолки «Астральные баталии» — стратегической семейной игры. В ней участники возьмут на себя роли чародеев, что пытаются остановить вторжение призраков на игровом поле.

    Игра рассчитана на 2-5 игроков, время партии составляет от 30 до 60 минут.

    Что внутри?

    • призраки, управляемые алгоритмом;
    • восемь чародеев на выбор (девятый — эксклюзив CrowdRepublic);
    • пазловое деревянное поле;
    • пять режимов игры;
    • дружелюбна к новичкам и детям;
    • дополнительные компоненты в наградах.

    Отправка запланирована на сентябрь. В кампании предусмотрено 10 ранних пташек.

    На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание настольной стратегии «Астральные баталии» 1

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