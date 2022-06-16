На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание настольной стратегии «Астральные баталии»

На площадке CrowdRepublic стартовала кампания по изданию настолки «Астральные баталии» — стратегической семейной игры. В ней участники возьмут на себя роли чародеев, что пытаются остановить вторжение призраков на игровом поле.
Игра рассчитана на 2-5 игроков, время партии составляет от 30 до 60 минут.
Что внутри?
- призраки, управляемые алгоритмом;
- восемь чародеев на выбор (девятый — эксклюзив CrowdRepublic);
- пазловое деревянное поле;
- пять режимов игры;
- дружелюбна к новичкам и детям;
- дополнительные компоненты в наградах.
Отправка запланирована на сентябрь. В кампании предусмотрено 10 ранних пташек.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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