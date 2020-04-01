На YouTube опубликовали цветную 4К-версию «Путешествия на Луну» Жоржа Мельеса

Пользователь YouTube Adam Maciaszek опубликовал у себя на канале обновлённую версию самого первого фантастического фильма — «Путешествия на Луну» Жоржа Мельеса, который использовал в 1902 году самые новейшие спецэффекты.

По словам автора ролика, для раскрашивания он использовал сканы, снятые с вручную окрашенной плёнки оригинального фильма — именно в таком цветовом формате виде его демонстрировали первоначально. А вот при помощи алгоритмов он увеличил разрешение до 4К. Программа убрала зернистость и отрисовала более чёткие линии. Правда, эффект достигается не во всех сценах — например, качество самого первого эпизода, где спорят учёные, не сильно отличается от оригинала.

Вот что мы писали в нашем большом материале про фантастическое кино ещё в 2008-м.