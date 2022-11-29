Начался сбор денег на русское издание додзинси Evangelion: Re-Take

На сайте Boomstarter стартовала краудфандинговая кампания по сбору денег на выпуск русского издания додзинси по мотивам «Евангелиона» с подзаголовком Re-Take.

Это крайне популярное фанатское произведение за авторством хентай-мангаки Кимимару, история которого называют мрачной, глубокой и эмоционально насыщенной.

Ra-Take — продолжение оригинального аниме-сериала и полнометражки «Конец Евангелиона», в котором Синдзи получает шанс вернуться в прошлое и исправить ошибки, что приводит только к еще более мрачным последствиям.

За русское издание отвечает Лев «Red Priest Zero» Гринберг, прежде занимавшийся фансабом, переводом «Гуррен-Лаганна» и редактурой субтитров для One Piece. В него войдет приличная версия додзинси, в которую включат ряд сцен из расширенной версии.

Всего будет четыре тома в твердом переплете. В первой войдут 1, 1,5 и 2 главы. Во второй — 3 и 0. В третий — 4. А в последний — манга-эпилог After с дополнительном контентом.

На данный момент уже собрано 71600 рублей. Поставленная цель — 1 миллион 350 тысяч.