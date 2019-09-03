Портал Venatus Maps, где автор выкладывает высокодетализированные карты для фэнтезийных игр, устроил раздачу нескольких стартовых наборов и ассетов — теперь комплекты с готовыми изображениями скал, травы, лесов, стен, домиков и тому подобным может скачать любой желающий.

Можно скачать как Starter Pack («Базовый набор») для работы с четырьмя готовыми картами, так и комплекты с ассетами — png-файлами со слоём прозрачности для размещения на любой карте.

Автор поясняет, что из-за особенностей процесса покупки на сайте, он не может просто выставить цену в ноль долларов (сейчас стоит цена в один доллар), поэтому просит ввести промо-код FREEBIE — он даст 100% скидку на указанную коллекцию.

Помимо ассетов Venatus продаёт десятки готовых карт для сражений, а также схемы замков и городов. Поддержать автора можно на Patreon, где он выкладывает работы в высоком разрешении — около 5 карт в месяц. Он отмечает, что рисует свои карты при помощи обычного Photoshop и графического планшета.

Спасибо за наводку сообществу «Dungeons & Dragons для всех!».