Изначально Джоан Роулинг планировала, что Гарри Поттеру в поисках Даров Смерти поможет персонаж, про которого даже читатели наверняка забыли. А фанаты, которые знакомы с франшизой только по фильмам, и вовсе вряд ли знают о его существовании.

Речь идет о Флориане Фортескью, который был волшебником и хозяином кафе-мороженого в Косом переулке. Когда Гарри пребывал в «Дырявом котле» в «Узнике Азкабана», тот помогал ему с историей магии, поскольку сам был сведущ в средневековой истории. Увы, в 1996 году его похитили Пожиратели смерти, после чего его замучили и убили.

По словам Джоан, она хотела, чтобы Флориан поделился знаниями о Бузинной палочке и диадеме Кандиды Когтевран. Писательница планировала, что мага похитят, а Гарри его спасет. Однако когда Роулинг начала прописывать для него ключевые сюжетные линии, она поняла, что будет куда логичнее, если соответствующие подсказки даст Финеас Найджелус Блэк. Что касается диадемы, то о ней могла рассказать Серая Дама.

Тем не менее Джоан Роулинг до сих пор жалеет, что убила его без всякой на то причины.