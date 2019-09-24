В середине сентября мы рассказывали, что ТВ-3 совместно с Данилой Козловским решили превратить сериал про вампиров и царскую семью «Карамора» в полнометражный фильм и выпустить в прокат в конце 2020 года. Главную роль в ленте должен исполнить сам Козловский, он же и поставит картину.

По задумке, действие «Караморы» разворачивается в альтернативном XX веке вокруг династии Романовых, которые правят Россией благодаря поддержке могущественного клана вампиров. Козловский играет анархиста Карамору, который раскрывает заговор кровопийц. Ранее в описании сюжета говорилось, что по вине вампиров Карамора потерял возлюбленную, и именно потому бросил вызов им и самому императору. Во вселенной фильма его действия и поступки в какой-то степени становятся причиной и Первой мировой войны, и Октябрьской революции.

Разумеется, картина с таким сюжетом не могла не вызвать соответствующую реакцию. Издание «Русская православная линия» запросило комментарий у петербургского пастыря, настоятеля храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрита Нектария (Головкин).

Налицо богоборческое, богохульное и русофобское отношение к нашему славному прошлому. На протяжении всей истории России мы выступали защитниками Православия и малых народов. Фильм Козловского клевещет на Царскую Семью и перечеркивает всё достоинство наших монархов как православных отцов Отечества, а также убивает ментальность нашего народа. Жителей России хотят превратить в иванов, не помнящих родства, всего того, что было доброго и выдающегося в нашей славной истории. архимандрит Нектарий (Головкин)

Пастырь считает самую идею фильма возмутительной. Он уверен, что стоит обратиться к «здравым силам» в Госдуме и к государственным деятелям, чтобы запретить съёмки фильма.

Не знаю, можно ли подать иск в суд за клевету на Царскую Семью?! Видимо, нужно обращаться к юристам. А если и нет подобной правовой нормы, наказывающей за клевету на ушедших в мир иной, то стоит обратиться в Госдуму с предложением принять соответствующий закон. Ведь самодержцы всея Руси полагали душу свою за Россию. И нужно узнать, как с точки зрения государства и закона защитить наших выдающихся монархов. архимандрит Нектарий (Головкин)

Архимандрит также упомянул, что картина — не первый случай клеветы на царскую семью. По его словам, сейчас «много гадостей пишут о Григории Распутине и даже клевещут на Царя Иоанна Васильевича Грозного».

Нужно использовать правовые механизмы для пресечения на корню попыток клеветы и богохульства. Культурное звено государственной власти не всегда идет в русле правительства и Президента. Владимир Путин — православный христианин, который выступает за чистоту нравов и помыслов. И в Государственной Думе также поддерживают нравственность в культуре. Поэтому пришла пора принять Госдуме закон об ответственности за клевету на наших исторических личностей. архимандрит Нектарий (Головкин)

Сейчас «Карамора» запланирована на 19 ноября 2020 года. Неизвестно, повлияют ли слова архимандрита на Данилу Козловского.