В декабре 2017-го мы рассказывали, что режиссёр Илья Найшуллер («Хардкор», клипы The Weeknd, «Ленинград», The Bitting Elbows) к 2019 году снимет для ТВ-3 мистический сериал в историческом антураже под названием «Карамора». По задумке, его действие разворачивается в альтернативном XX веке вокруг династии Романовых, которые правят Россией благодаря поддержке могущественного клана вампиров.

Как теперь сообщает журнал «Бюллетень кинопрокатчика», у проекта произошли некоторые изменения. Во-первых, его планируют переделать в полнометражный фильм и выпустить 19 ноября 2020 года. Прокат картины займётся компания «Централ Партнершип». Во-вторых, у «Караморы» сменился режиссёр — им стал Данила Козловский («Тренер», «Когда падали аисты»), который при этом выступает и исполнителем главной роли. Он играет анархиста Карамору, который узнаёт, что на самом деле страной правят вампиры.

Ранее в описании сюжета говорилось, что по вине вампиров Карамора потерял возлюбленную, и именно потому бросил вызов кровопийцам и самому императору. Во вселенной фильма его действия и поступки в какой-то степени становятся причиной и Первой мировой войны, и Октябрьской революции.